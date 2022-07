Απογοήτευση Πούτιν: Ο Ερντογάν "πήρε το αίμα του πίσω" και τον άφησε να τον περιμένει

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει γίνει viral αφότου εμφανίστηκε σε ένα βίντεο 58 δευτερολέπτων, μόνος, περιμένοντας τον Τούρκο ομόλογό του στην Τεχεράνη.

Ο Ρώσος πρόεδρος φαινόταν να έχει χάσει το κέφι του αφού μπήκε σε μια αίθουσα συσκέψεων και την είδε άδεια, εκτός από τα μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια στάθηκε αμήχανα μπροστά στους δημοσιογράφους, περιμένοντας τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος φαίνεται πως βρήκε ευκαιρία να πάρει το αίμα του πίσω.

Οι κάμερες κάνουν ζουμ στον Ρώσο πρόεδρο σε ένα σημείο, τονίζοντας πόσο δυστυχισμένος φαίνεται.

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP