Ερντογάν: "Η Τουρκία δεν αιχμαλωτίζεται, το έθνος μας δεν γονατίζει"

"Δείξαμε σε φίλους και εχθρούς ότι η Τουρκία δεν μπορεί ποτέ να αιχμαλωτιστεί και το τουρκικό έθνος δεν μπορεί ποτέ να γονατίσει", είπε ο Ταγίπ Ερντογάν σε μαγνητοφωνημένη ομιλία του για την 6η επέτειο από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

Όπως μεταδίδει το TRT, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του χαιρετίζοντας "κάθε πολίτη που προστάτευσε την πατρίδα, τη σημαία και την ανεξαρτησία του εθνους με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και ανδρεία εκείνη τη νύχτα".

Η ύψιστη σημασία της 15ης Ιουλίου είναι ότι έχει γίνει το σύμβολο της πρώτης και ένδοξης αντίστασης του έθνους μας ενάντια στα πραξικοπήματα που υπέστη σε όλη την ιστορία του, τόνισε ο κ. Ερντογάν.

"Τέτοια γεγονότα παίρνουν τη θέση τους ως προάγγελοι αλλαγής και προόδου στην ιστορία των εθνών", ανέφερε για να προσθέσει: "Στο εξής, η ιστορία της Τουρκίας θα χωρίζεται σε δύο περιόδους: πριν και μετά την 15η Ιουλίου, αποδεικνύοντας χωρίς αμφιβολία τη δύναμη της δημοκρατίας μας και τη δύναμη του έθνους μας".

"Με την έναρξη του πραξικοπήματος, κινητοποιήσαμε όλη τη νομική και διοικητική δύναμη της χώρας μας για να ξεριζώσουμε τους προδότες και τη δομή που τους παρήγαγε. Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η χώρα μας δεν θα εκτεθεί ξανά σε μια τέτοια απειλή", ανέφερε.

Ο Τ. Ερντογάν σημείωσε πως "η Τουρκική Δημοκρατία θα κρατήσει ζωντανό το πνεύμα που κατέστειλε την απόπειρα πραξικοπήματος την 15η Ιουλίου του 2016".

"Ως κράτος και ως έθνος, δεν υποχωρήσαμε στους εισβολείς με την ένδοξη αντίσταση που επιδείξαμε, χωρίς να παραιτηθούμε ή να διστάσουμε, και κατακτήσαμε μια ακόμη ευλογημένη νίκη", πρόσθεσε.

