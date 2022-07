Βίντεο από τον ρωσικό βομβαρδισμό σε πολυκατοικία στο Ντονέτσκ - Στους 24 οι νεκροί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.50

Στους 24 ανέρχεται ο απολογισμός των νεκρών από τη ρωσική επίθεση με πύραυλο σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Τσασίβ Γιαρ, στο Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών από χθες το μεσημέρι έχουν ανασυρθεί 24 νεκροί και έχουν διασωθεί εννέα άτομα από τα ερείπια της πολυκατοικίας.

Οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν μέσα στα ερείπια επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών.

"Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, περίπου 20 άτομα, ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια" ανέφερε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

The moment of the arrival of a Russian rocket into a high-rise building in the city of Chasiv Yar, Donetsk region. pic.twitter.com/0lPLq8pyzs