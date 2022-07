ΗΠΑ: "Όχι" 35 βουλευτών στην πώληση F-16 στην Τουρκία με επιστολή στον Μπάιντεν

Επιστολή στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν έστειλαν 35 βουλευτές στις ΗΠΑ, ζητώντας του να μην πορχωρήσει στην πώληση νέων F-16 στην Τουρκία.

Την διακομματική επιστολή, απέστειλε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ο βουλευτής των δημοκρατικών Frank Pallone, ο οποίος τονίζει πως "δεν πρέπει να υποστηρίξουμε τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μέχρι να ληφθούν απτά μέτρα για να σταματήσουν οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες του Ερντογάν και οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου".

I sent a bipartisan letter to @POTUS today expressing opposition to the proposed sale of F-16 fighter jets to Turkey. We must not support Turkey’s military until tangible steps are taken to stop Erdoğan’s destabilizing actions and violations of international law. pic.twitter.com/mY2dAiTcyx