Πέθανε ο Τζέιμς Κάαν, ο "Σόνι Κορλεόνε" του "Νονού"

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Κάαν, που έγινε ευρέως γνωστός με τον ρόλο του Σόνι Κορλεόνε στην ταινία "Ο Νονός", πέθανε σε ηλικία 82 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

"Η οικογένεια εκτιμά την έκφραση αγάπης και τα ειλικρινή συλλυπητήριά σας και ζητά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή", προστίθεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του ηθοποιού στο Twitter.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



