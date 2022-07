Η ώρα του γερμανικού "Whatever it takes"

Η Γερμανία προετοιμάζεται πυρετωδώς και σε νομοθετικό επίπεδο για μια μετάβαση σε κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης. Κρίσιμη Ολομέλεια με σειρά νόμων για την ενέργεια.

Το δικό του "Whatever it takes" (Θα κάνουμε, δηλαδή, οτιδήποτε χρειαστεί) για την προάσπιση της ενεργειακής ασφάλειας στη Γερμανία είπε χθες βράδυ μιλώντας στο ZDF ο Πράσινος υπ. Οικονομίας και Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ, στο πρότυπο του Μάριο Ντράγκι, όταν ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είχε πει το ιστορικό "Whatever it takes" για τη διάσωση του ευρώ και της ευρωζώνης. Προσωπικό του στοίχημα είναι να διασφαλιστούν με κάθε τρόπο τα γερμανικά ενεργειακά αποθέματα για αυτόν τον χειμώνα, παρά τη μείωση μέχρι στιγμής κατά 60% της ροής ρωσικού φυσικού αερίου.

"Δεν πρέπει να μείνουμε παθητικοί ή να κοιτάμε απλώς αποσβολωμένοι αυτό που συμβαίνει", είπε χαρακτηριστικά. Προειδοποίησε μάλιστα τους πολίτες για ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και στους λογαριασμούς, κάνοντας λόγο ακόμη και για τετραπλασιασμό τους. "Αυτό μπορεί να σημαίνει ακόμη κι ένα μηνιάτικο μιας οικογένειας".

Και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς μιλώντας στην Καλοκαιρινή Γιορτή της Ένωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έκανε λόγο για έναν ρωσικό ενεργειακό πόλεμο στη Γερμανία, με τη Μόσχα να χρησιμοποιεί "το φυσικό αέριο ως όπλο". Ενόψει μάλιστα της επαπειλούμενης "αποφράδας ημέρας" για ένα οριστικό κλείσιμο της στρόφιγγας του αγωγού Nord Stream 1 στις 22 Ιουλίου (ημερομηνία ολοκλήρωσης των ρωσικών εργασιών συντήρησης που ξεκινούν στις 11 Ιουλίου) Γερμανός καγκελάριος ανέφερε ότι "κανείς πλέον δεν πιστεύει ότι η Ρωσία θα μειώσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου μόνο για τεχνικούς λόγους".

Κρίσιμοι νόμοι για την ενέργεια σήμερα στην Bundestag

Η γερμανική κυβέρνηση προετοιμάζεται πυρετωδώς για το σενάριο που όλοι απεύχονται, κι έτσι εσπευσμένα περνούν σήμερα από το γερμανικό κοινοβούλιο κρίσιμα νομοσχέδια και επικαιροποιήσεις της τελευταία στιγμής προκειμένου η χώρα να είναι νομοθετικά έτοιμη για το "worst case scenario". Η Ολομέλεια μέσα στο βράδυ αναμένεται να επικυρώσει για το νομοσχέδιο περί εφεδρικής επαναλειτουργίας μονάδων καύσης άνθρακα ως αντιστάθμισμα στις απώλειες φυσικού αερίων και με στόχο την άμεση δημιουργία ενεργειακών αποθεμάτων. Πρόκειται ωστόσο για ένα μέτρο με "ημερομηνία λήξης", με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαίου 2024, δεδομένου η χώρα έχει ήδη δεσμευθεί για την σταδιακή κατάργηση της χρήσης άνθρακα.

Μαζί με το νομοσχέδιο αυτό περνούν όμως επίσης σήμερα το βράδυ και οι -κρισιμότερες ίσως όλων- επικαιροποιήσεις του Νόμου Ενεργειακής Ασφάλειας, oι οποίες προβλέπουν άμεση κρατικές διασώσεις εταιρειών ενέργειας, δυνατότητα μετακύλισης του αυξημένου κόστους ενέργειας στους πολίτες και αναγκαστικούς περιορισμούς κατά σειρά προτεραιότητας στην κατανάλωση ενέργειας.

Το γερμανικό κοινοβούλιο επικύρωσε επίσης το πρωί της Πέμπτης και το μεγάλο πακέτο για την μετάβαση κατά 80% στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (AΠΕ) μέχρι το 2035, με ειδική πρόβλεψη για τη δημιουργία αιολικών πάρκων στο 2% της επιφάνειας κάθε γερμανικού κρατιδίου. Απώτερος στόχος είναι μέχρι το 2035 η Γερμανία να έχει μεταβεί κατά 100% στις ΑΠΕ. Mάλιστα ο υπ. Οικονομίας και Ενέργειας Χάμπεκ που βρίσκεται πίσω από την επίσπευση του νόμου για τις ΑΠΕ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι "εάν η Γερμανία είχε κάνει αυτό το βήμα πριν από δέκα χρόνια δεν θα βρισκόμασταν σήμερα σε αυτή την κατάσταση".

Τη σκυτάλη πάντως για την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά λαμβάνει ήδη αύριο το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, δηλαδή τα γερμανικά κρατίδια.

Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο



Πηγή: Deutsche Welle