Μπ. Τζόνσον: Δεν θα παραιτηθώ - Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι εκλογές

Την απόφασή του να μην παραιτηθεί παρά τις αυξανόμενες φωνές που ζητούν την απομάκρυνσή του από τον πρωθυπουργικό θώκο και το "τσουνάμι" παραιτήσεων υπουργών και κυβερνητικών αξιωματούχων, γνωστοποίησε για πολλοστή φορά σήμερα ο Μπόρις Τζόνσον.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις που είχε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης με υπουργούς της κυβέρνησής του στη Ντάουνινγκ Στριτ, κάποιοι εκ των οποίων βρέθηκαν εκεί προκειμένου να του ζητήσουν να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του, τόνισε ότι η παραίτησή του θα οδηγήσει τη χώρα σε "χάος", ενώ πρόσθεσε ότι θα οδηγήσει "σχεδόν σίγουρα" σε ήττα των Συντηρητικών στις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα, ο Τζόνσον τόνισε ότι η άρνησή του να παραιτηθεί σε σχετίζεται με το προσωπικό του συμφέρον και τις δικές του επιδιώξεις και ό,τι η απόφασή του αφορά το καλό της χώρας, προσθέτοντας ότι θα αντιπαλέψει μια ενδεχόμενη νέα πρόταση μομφής σε βάρος του.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο νεοδιορισθείς υπουργός Οικονομικών Ναντίμ Ζαχάουι, που νωρίτερα αναφέρθηκε ότι μεταβαίνει στη Ντάουνινγκ Στριτ μαζί με την ομάδα υπουργών που θα ζητήσουν την παραίτηση του Τζόνσον, εξέφρασε μετά τη συνάντησή μαζί του τη στήριξή του στο πρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ωστόσο, η εμμονή του Τζόνσον να αγνοεί την αυξανόμενες φωνές εντός του κυβερνητικού σχηματισμού που ζητούν την αποχώρησή του από τον πρωθυπουργικό θώκο εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει και σε νέες παραιτήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων.

Εν τω μεταξύ, την ώρα που η δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού συνεχώς μεγαλώνει, η Επιτροπή 1922 του Συντηρητικού κόμματος που συνεδρίασε σήμερα αποφάσισε να μην αλλάξει προς το παρόν τον κανονισμό που θα επέτρεπε την κατάθεση νέας πρότασης μομφής εναντίον του Τζόνσον.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή 1922 αποφάσισε να προχωρήσει πρώτα στην εκλογή των νέων μελών της και στην ανανέωση της θητείας της, κάτι που έχει προγραμματιστεί να γίνει τη Δευτέρα, και στη συνέχεια το νέο προεδρείο της θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε αλλαγή των εσωκομματικών κανονισμών, ανοίγοντας τον δρόμο για την υποβολή νέας πρότασης μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο δημοσιογράφος του βρετανικού ειδησεογραφικού δικτύου Sky, Τομ Λάρκιν, με ανάρτηση στο Twitter, ανέφερε ότι μια ψηφοφορία για πρόταση μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον ενδέχεται να ξεκινήσει το νωρίτερο σήμερα το βράδυ, επικαλούμενος ένα μέλος της Επιτροπής του 1922 που επιβλέπει τέτοιες ψηφοφορίες.

Ο Λάρκιν τόνισε ότι οι κανόνες της Επιτροπής, που επί του παρόντος δίνουν στον Τζόνσον ασυλία μέχρι το επόμενο έτος από μια ψηφοφορία για πρόταση μορφής, πιθανότατα θα αλλάξουν σήμερα το απόγευμα.

