Βρετανία: Πληθαίνουν οι φωνές για παραίτηση Τζόνσον - Δεν παραιτούμαι, απαντά ο ίδιος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:42

Ομάδα υπουργών της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της κομματικής πειθαρχίας, αναμένεται να συναντηθεί αργότερα την Τετάρτη με τον Μπόρις Τζόνσον προκειμένου να ζητήσει από τον Βρετανό πρωθυπουργό να παραιτηθεί, όπως μεταδίδουν βρετανική μέσα ενημέρωση.

Ο πολιτικός συντάκτης του BBC Κρις Μέισον δήλωσε πως ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των υπουργών σήμερα το βράδυ.

Η εφημερίδα The Times ανέφερε πως ο Ναντίμ Ζαχάουι που διορίστηκε υπουργός Οικονομικών χθες το βράδυ, την ώρα που ξεκινούσε η χιονοστιβάδα παραιτήσεων υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης, θα είναι μέλος της αντιπροσωπείας αυτής.

Νωρίτερα σήμερα ο Ζαχάουι έδωσε τη πλήρη στήριξή του στον Τζόνσον.

Ερωτηθείς για αυτά τα δημοσιεύματα από μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής στην οποία μιλά αυτή τη στιγμή, ο Βρετανός πρωθυπουργός αρνήθηκε να σχολιάσει.

Κι ενώ η δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού συνεχώς μεγαλώνει, η Επιτροπή 1922 του Συντηρητικού κόμματος που συνεδρίασε σήμερα αποφάσισε να μην αλλάξει προς το παρόν τον κανονισμό που θα επέτρεπε την κατάθεση νέας πρότασης μομφής εναντίον του Τζόνσον. Η Επιτροπή 1922 θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα.

Λίγο νωρίτερα ο δημοσιογράφος του βρετανικού ειδησεογραφικού δικτύου Sky, Τομ Λάρκιν, με ανάρτηση στο Twitter, ανέφερε ότι μια ψηφοφορία για πρόταση μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον ενδέχεται να ξεκινήσει το νωρίτερο σήμερα το βράδυ, επικαλούμενος ένα μέλος της Επιτροπής του 1922 που επιβλέπει τέτοιες ψηφοφορίες.

Ο Λάρκιν τόνισε ότι οι κανόνες της Επιτροπής, που επί του παρόντος δίνουν στον Τζόνσον ασυλία μέχρι το επόμενο έτος από μια ψηφοφορία για πρόταση μορφής, πιθανότατα θα αλλάξουν σήμερα το απόγευμα.

NEW: member of '22 exec says rules likely to be changed this afternoon and a vote of confidence could be triggered TONIGHT. Would require enough MPs to re-submit letters of no confidence