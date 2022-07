Βρετανία: Σε νέα "δίνη" ο Τζόνσον - Μπαράζ παραιτήσεων υπουργών και βουλευτών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:30

Τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν σήμερα Τρίτη οι υπουργοί Οικονομικών Ρίσι Σούνακ και Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ, τους οποίους ακολούθησαν βουλευτές και στελέχη του κόμματος των Συντηρητικών, πυροδοτώντας μια νέα κρίση στην κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας ότι κατέληξε, απρόθυμα, στο συμπέρασμα ότι "δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι".

"Οι πολίτες δικαίως περιμένουν από την κυβέρνηση θα λειτουργεί σωστά, με αποτελεσματικότητα και σοβαρότητα. Αναγνωρίζω ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μου υπουργική θέση, αλλά πιστεύω ότι αξίζει να αγωνιστώ γι' αυτά τα πρότυπα και ως εκ τούτου παραιτούμαι", έγραψε ο Σούνακ στο Twitter.

Στην επιστολή παραίτησής του προς τον πρωθυπουργό, που αναρτήθηκε επίσης στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Σουνάκ επεσήμανε τις "τεράστιες προκλήσεις" που αντιμετωπίζει η Βρετανία, προσθέτοντας ότι ο κόσμος είναι "έτοιμος να ακούσει την αλήθεια".

"Στην προετοιμασία για την προτεινόμενη κοινή μας ομιλία για την οικονομία την επόμενη εβδομάδα, μου έγινε σαφές ότι οι προσεγγίσεις μας είναι θεμελιωδώς διαφορετικές", έγραψε ο Σουνάκ στον Βρετανό πρωθυπουργό.

