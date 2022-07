Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να πουληθούν τα F-16 στην Τουρκία

Την πρόθεσή του να "κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να πωληθούν τα αμερικανικά F-16 στην Τουρκία" εξέφρασε ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στον απόηχο της επίσκεψής του στην γείτονα χώρα στο Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, σε αναρτήσεις που έκανε στο twitter o κ. Γκράχαμ αναφέρει ότι:

"Είχα ένα πολύ παραγωγικό ταξίδι στην Τουρκία, ένα μέλος του ΝΑΤΟ και πολύτιμος σύμμαχος των ΗΠΑ. Ενώ κατά καιρούς είχαμε μια προβληματική σχέση, είναι επιτακτική ανάγκη η Τουρκία και οι ΗΠΑ να κάνουν βήματα προκειμένου να ενισχύσουν τους δεσμούς των δύο εθνών μας.

Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να πουλήσει F-16 στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία.

Τα μαχητικά αεροσκάφη αυτά στα χέρια των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ θα δημιουργήσουν μια αίσθηση σταθερότητας και θα παρέχουν στον τουρκικό στρατό ικανότητες που είναι σίγουρα προς τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας της Αμερικής".

