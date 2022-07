Κομισιόν: Για 8η φορά η Τουρκία αρνήθηκε επιθεώρηση πλοίου σε αίτημα της επιχείρησης "Irini"

Για όγδοη φορά η Τουρκία αρνήθηκε την επιθεώρηση σε πλοίο της κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης Irini, που αφορά στο εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, ανέφερε η Εκπρόσωπος της Κομισιόν Ναμπίλα Μασράλι.

Η κ. Μασράλι ερωτηθείσα σχετικά με τουίτ στο λογαριασμό της επιχείρησης "Irini" σύμφωνα με το οποίο, η Τουρκία δεν επέτρεψε την επιθεώρηση στο πλοίο MV Parpali, σημείωσε:

"Λυπούμαστε για την άρνηση της Τουρκίας να γίνει επιθεώρηση σε ακόμη ένα πλοίο σύμφωνα με την επιχείρηση "Irini", την Κυριακή το απόγευμα, με βάση το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2292 για το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη".

Προσέθεσε, ότι "όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών καλούνται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συνεργάζονται όσον αφορά στις επιθεωρήσεις" επισημαίνοντας ότι "είναι η όγδοη περίπτωση που συμβαίνει αυτό".

We regret Turkey🇹🇷’s denial of EUNAVFOR MED #IRINI🇪🇺’s request to inspect another ship, MV Parpali, in accordance with #UNSCR 2292 on the arms embargo on #Libya🇱🇾. All UN members are called by #UNSC to cooperate with inspections. @eu_eeas@ExtSpoxEU@NabilaEUspox