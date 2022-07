Κοπεγχάγη: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο - Αναφορές για θύματα, συνελήφθη ένας ύποπτος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.30

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός προσώπου που σχετίζεται με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα σε εμπορικό κέντρο της πόλης.

Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία πληροφορία για τα κίνητρα του δράστη.

The man guilty of shooting multiple people in Copenhagen shopping mall 👍 pic.twitter.com/M6dopJCCbD — 🇲🇪 (@WarReadyyy) July 3, 2022

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο εμπορικό κέντρο Fields, στη συνοικία Άμαγκερ, αφού, νωρίτερα, σημειώθηκαν πυροβολισμοί και "πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν" από τα πυρά.

Όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, περίπου 100 άνθρωποι έτρεξαν να φύγουν από το εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία κάλεσε όσους βρίσκονται μέσα στο εμπορικό κέντρο να παραμείνουν εκεί και να περιμένουν την άφιξη των αστυνομικών ενώ ζήτησε από όλους τους άλλους να μην πλησιάζουν στην περιοχή.

Breaking: Police confirm that multiple people were shot at Field’s Mall in Copenhagen, Denmark. Harry Styles is expected to perform in a nearby arena later tonight. pic.twitter.com/F7pcaoB7Hp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 3, 2022