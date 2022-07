Handelsblatt: Η επόμενη άνοδος των τιμών των καυσίμων - Η Ινδία καθιστά ακριβότερες τις εξαγωγές βενζίνης προς την Ευρώπη

Η σύγκρουση της Δύσης με τη Ρωσία έφερε προσοδοφόρες επιχειρήσεις στον Ινδό πολυεκατομμυριούχο Mukesh Ambani, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Για τα διυλιστήριά του στη δυτική ακτή της υποηπείρου, αγόρασε ρωσικό πετρέλαιο σε τιμές έκπτωσης τους τελευταίους μήνες. Το αφεντικό του ομίλου Reliance μετέφερε τα τελικά προϊόντα, ντίζελ και βενζίνη, στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων, και αποκόμισε πλούσια κέρδη εν όψει της αύξησης των τιμών στην παγκόσμια αγορά.

Αλλά η κυβέρνηση της Ινδίας βάζει τώρα φρένο στις επικερδείς συμφωνίες των κερδοσκόπων της κρίσης, όπως η Reliance: Την Παρασκευή, ανακοίνωσε νέους εξαγωγικούς δασμούς στη βενζίνη και το ντίζελ. Με αυτό το βήμα, θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω αύξηση των τιμών στις ευρωπαϊκές αντλίες βενζίνης.

Η Ινδία ήταν πρόσφατα ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές καυσίμων της Ευρώπης - και αύξησε σημαντικά τον όγκο των εξαγωγών της μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, τα υψηλά περιθώρια κέρδους των ινδικών διυλιστηρίων στο εξωτερικό οδήγησαν σε ελλείψεις βενζίνης και ντίζελ στην εγχώρια αγορά, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. "Επειδή οι εξαγωγές είναι τόσο κερδοφόρες αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ορισμένα διυλιστήρια να στεγνώνουν τις αντλίες τους στην εγχώρια αγορά", παραπονιέται το υπουργείο Οικονομικών στο Νέο Δελχί.

Παρά τις εκτεταμένες παραγωγικές δυνατότητες της Ινδίας, η χώρα αναγκάστηκε να εισάγει όλο και περισσότερο καύσιμα από το εξωτερικό τις τελευταίες εβδομάδες. Οι εισαγωγές ντίζελ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2020.

Οι δασμοί αναμένεται τώρα να αντιστρέψουν την τάση: Για κάθε λίτρο ντίζελ που εξάγεται, η κυβέρνηση της Ινδίας θα χρεώνει τους εξαγωγείς επιπλέον 13 ρουπίες - το ισοδύναμο των 16 σεντς. Για τη βενζίνη, θα πρέπει να καταβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση έξι ρουπίες. Επιπλέον, οι εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να προμηθεύουν την εγχώρια αγορά με ποσότητα καυσίμων που είναι τουλάχιστον το ήμισυ του όγκου των εξαγωγών.

Η Ινδία αγοράζει φθηνό πετρέλαιο από τη Ρωσία



Οι τιμές των μετοχών των ινδικών διυλιστηρίων πέφτουν κατακόρυφα μετά την ανακοίνωση. Οι μετοχές του ομίλου Reliance του Ambani έχασαν περίπου το εννέα τοις εκατό της αξίας τους κατά διαστήματα στο χρηματιστήριο της Βομβάης. Οι μετοχές του παραγωγού ντίζελ MRPL σημείωσαν πτώση 10%.

Οι Ευρωπαίοι αυτοκινητιστές επηρεάζονται επίσης από την αύξηση της τιμής των ινδικών εξαγωγών Sprite. Οι παραγωγοί βενζίνης και ντίζελ στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας έχουν τοποθετηθεί ως μια σημαντική εναλλακτική λύση στις προμήθειες από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών Vortexa, η Ινδία έστειλε 540.000 τόνους ντίζελ και βενζίνης στην Ευρώπη τον Μάιο, δηλαδή 50 τοις εκατό περισσότερο από ό,τι τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Έτσι, οι ινδοί προμηθευτές προηγούνται των προμηθευτών από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με 2,6 εκατομμύρια τόνους, η πλειονότητα των εισαγωγών καυσίμων της Ευρώπης εξακολουθεί να προέρχεται από τη Ρωσία.

Η προσφορά της Ινδίας να καταστήσει την Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τις προμήθειες της Ρωσίας ήταν τουλάχιστον εν μέρει μια απάτη. Θεωρείται πολύ πιθανό, για παράδειγμα, ότι τα ινδικά καύσιμα για την ευρωπαϊκή αγορά παράγονται τουλάχιστον εν μέρει με ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Ενώ η Δύση απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το ρωσικό πετρέλαιο, η Ινδία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πελάτη: Τον Ιούνιο, οι Ινδοί αγοραστές αγόρασαν κατά μέσο όρο 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τη Ρωσία, σύμφωνα με στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών Kpler.

Αυτό είναι πιθανό να καταστήσει τη Ρωσία τον κύριο προμηθευτή της Ινδίας για πρώτη φορά. Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ινδία αγόραζε μόνο μικρές ποσότητες του εμπορεύματος από τη Ρωσία.

Το υπουργείο Οικονομικών αυξάνει τους εισαγωγικούς δασμούς στον χρυσό



Ο μεγιστάνας Ambani, ο οποίος είναι ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της Ασίας, προμηθεύτηκε περισσότερο από το 1/4 του πετρελαίου του από τη Ρωσία τον Μάιο, σύμφωνα με έκθεση της δεξαμενής σκέψης Centre for Research on Energy and Clean Air. Αυτό συγκρίνεται με μόλις 5% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το 1/5 των φορτηγών πλοίων της εταιρείας του πέρασε από τη διώρυγα του Σουέζ, γεγονός που υποδηλώνει ότι κατευθύνονταν προς την Ευρώπη ή την Αμερική. Δεν είναι γνωστό αν και πόσο καύσιμο από ρωσικό πετρέλαιο υπήρχε σε αυτά.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αναφερθεί ελλείψεις καυσίμων στην Ινδία, μεταξύ άλλων, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ - την πατρίδα του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων οδηγεί επίσης τον πληθωρισμό της Ινδίας: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 7%.

Η αδυναμία του εθνικού νομίσματος της Ινδίας, της ρουπίας, η οποία υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου την Παρασκευή, απειλεί να επιδεινώσει τον πληθωρισμό μέσω του υψηλότερου κόστους εισαγωγών. Για να στηρίξει το νόμισμα, το υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας αύξησε επίσης την Παρασκευή τους εισαγωγικούς δασμούς στον χρυσό, ο οποίος έχει παραδοσιακά μεγάλη ζήτηση στην Ινδία - μεταξύ άλλων για γαμήλιες τελετές.