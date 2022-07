Η γαλλική οινοποιία Groupe Castel ερευνάται για συμφωνίες με αφρικανική πολιτοφυλακή

Ένας βραχίονας της γαλλικής οινοποιίας Groupe Castel βρίσκεται αντιμέτωπη με έρευνα των εισαγγελέων κατά της τρομοκρατίας για τους ισχυρισμούς ότι είχε προχωρήσει σε συμφωνία με μια πολιτοφυλακή που συνδέεται με "μαζικές θηριωδίες" στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg.

Η εταιρεία δήλωσε την Παρασκευή ότι θα "συνεργαστεί πλήρως" με τις γαλλικές αρχές μετά την ανακοίνωση της έρευνας από την The Sentry, μια ΜΚΟ κατά της διαφθοράς που ιδρύθηκε από τον ηθοποιό Τζορτζ Κλούνεϊ και τον ακτιβιστή Τζον Πρέντεργκαστ.

Η Sentry δημοσίευσε έκθεση τον Αύγουστο, σύμφωνα με την οποία ένας βραχίονας της γαλλικής εταιρείας παραγωγής ποτών βοήθησε πολιτοφυλακές στη χώρα με αντάλλαγμα την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων της για τη ζάχαρη εκεί.

Η Castel διεξήγαγε τη δική της έρευνα σχετικά με τη μονάδα παραγωγής ζάχαρης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "κανένα ουσιαστικό στοιχείο ή πληροφορία δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του The Sentry", δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας σε απάντηση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ερωτήσεις. Η εσωτερική έρευνα περιελάμβανε τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, ταξίδια στη χώρα και την ανάλυση "μεγάλου όγκου εγγράφων", δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Παρόλα αυτά, η Castel "θα συνεργαστεί πλήρως με την εισαγγελία, έχοντας αυτό κατά νου ότι ο όμιλος έχει ήδη κοινοποιήσει την έκθεση της εσωτερικής έρευνας", είπε.

Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, παρά τα κοιτάσματα διαμαντιών και χρυσού, μαστίζεται από συγκρούσεις από το 2013, όταν ο πρόεδρος Φρανσουά Μποζίζ ανατράπηκε με πραξικόπημα.

Στα τέλη του 2014, η African Sugar Refinery of the Central African Republic, μονάδα της αγροδιατροφικής εταιρείας Somdiaa με έδρα το Παρίσι, στην οποία η Castel είναι σημαντικός μέτοχος, φέρεται να διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία ασφαλείας με μια ένοπλη ομάδα, σύμφωνα με την 28σέλιδη έρευνα του The Sentry.

Η έρευνα της Γαλλίας είναι ένα "σημαντικό ορόσημο προς τη δικαιοσύνη και την εταιρική ευθύνη σε χώρες που μαστίζονται από τον πόλεμο", ανέφερε ο Πρέντεργκαστ σε δήλωσή του.