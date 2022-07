Ουκρανία: Τουλάχιστον 17 νεκροί από ρωσικές πυραυλικές επιθέσει στην Οδησσό

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:18

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κτίρια στην περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο.

Πύραυλος που εκτόξευσε ρωσικό "στρατηγικό βομβαρδιστικό" έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες 9ώροφη πολυκατοικία και ο επίσημος απολογισμός μέχρι στιγμής κάνει λόγο για "14 νεκρούς και 30 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά", ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Άλλος πύραυλος, που εκτοξεύτηκε από το ίδιο αεροσκάφος, έπληξε άλλα δύο κτίρια, σε μικρή απόσταση από το πρώτο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους "τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί", πρόσθεσαν οι υπηρεσίες.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης, τις οποίες δυσχεραίνει στην περίπτωση της πολυκατοικίας πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Σερχίι Μπρατσούκ, τον εκπρόσωπο των περιφερειακών αρχών της Οδησσού.

Ο πρώτος ρωσικός πύραυλος έπληξε "εννιαώροφη πολυκατοικία στην περιφέρεια Μπίλγκοροντ-Δνείστερου", περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Οδησσού, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο κ. Μπρατσούκ προειδοποίησε εξάλλου τους χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να μην αποκαλύπτουν τις κινήσεις των στρατευμάτων και των υπηρεσιών των πρώτων βοηθειών.

"Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, μην γράφετε ούτε πού, ούτε από ποιους, ούτε πότε!", για να μην τεθούν σε κίνδυνο στρατιωτικοί, τόνισε σε τηλεοπτικό σταθμό της χώρας του.

At least 17 people have been killed as a result of a missile strike in #Odesa region. pic.twitter.com/ScTtcfBK8z