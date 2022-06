Μπάιντεν σε Ερντογάν: "Σημαντικό να διατηρηθεί η σταθερότητα στο Αιγαίο"

Τη "σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στο Αιγαίο και τη Συρία" συζήτησε ο Τζο Μπάιντεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Μπάιντεν χαιρέτισε τη σύναψη τριμερούς συμφωνίας που ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον, οι ηγέτες συζήτησαν τη συνεχιζόμενη υποστήριξή που παρέχεται στην Ουκρανία προκειμένου να είναι σε θέση να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, καθώς και τη σημασία της άρσης των ρωσικών εμποδίων στην εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την επιθυμία του να διατηρήσει εποικοδομητικές διμερείς σχέσεις, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη σημασία συνεχών στενών διαβουλεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεών των δύο χωρών.

Η μεταξύ τους ολιγόλεπτη συνάντηση μπροστά στις κάμερες ξεκίνησε με ένα δημόσιο ευχαριστώ του προέδρου των ΗΠΑ προς τον Τούρκο ομόλογό του για τη στάση του στο ζήτημα της ένταξης Φινλανδίας - Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και το έργο του στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της επισιτιστικής κρίσης με τον απεγκλωβισμό των ουκρανικών σιτηρών.

Ο Ερντογάν από τη πλευρά του εξέφρασε την ελπίδα να βοηθήσει η διπλωματία στην επίλυση των ζητημάτων γύρω από τις εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας.

Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι τα βήματα που γίνονται για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ είναι ιδιατέρως σημαντικά στο πλαίσιο της ρωσο-ουκρανικής κρίσης.

Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει αρνητικές επιπτώσεις στα σιτηρά και στο πετρέλαιο, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Anadolu, και πρόσθεσε: "Προσπαθούμε να επιλύσουμε τη διαδικασία με μια ισορροπημένη πολιτική στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα".

Στην ολιγόλεπτη αυτή επικοινωνία μπροστά στις κάμερες, ο Τούρκος πρόεδρος δεν ανέφερε το ζήτημα των F-16, αλλά εξέφρασε τη χαρά του που συνάντησε τον Μπάιντεν "μετά από πολύ καιρό".

Η συνάντησή τους διήρκεσε περίπου μία ώρα.

