Δημόσιο ευχαριστώ του Μπάιντεν στον Ερντογάν για Φινλανδία - Σουηδία

Με ένα δημόσιο ευχαριστώ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προς τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, για τη στάση του στο ζήτημα της ένταξης Φινλανδίας - Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και το έργο του στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της επισιτιστικής κρίσης με τα σιτηρά στην Ουκρανίας ξεκίνησε η μεταξύ τους ολιγόλεπτη συνάντηση μπροστά στις κάμερες.

Ο Μπάιντεν, σε σύντομες δηλώσεις του πριν από τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, ευχαρίστησε επίσης τον Ερντογάν για τις προσπάθειες της Άγκυρας να βοηθήσει στον "απεγκλωβισμό" των σιτηρών από την Ουκρανία.

Ο Ερντογάν από τη μεριά του δήλωσε ότι ελπίζει η διπλωματία να βοηθήσει στην επίλυση των ζητημάτων γύρω από τις εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας. Στην ολιγόλεπτη αυτή επικοινωνία μπροστά στις κάμερες, ο Τούρκος πρόεδρος δεν ανέφερε το ζήτημα των F-16, αλλά εξέφρασε τη χαρά του που συνάντησε τον Μπάιντεν "μετά από πολύ καιρό". Η συνάντησή τους αργότερα διήρκεσε περίπου μία ώρα.

