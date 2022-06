Αξιωματούχος Πενταγώνου: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως τα σχέδια εκσυγχρονισμού των τουρκικών F-16

Με το που ανακοινώθηκε η υπογραφή του κοινού μνημονίου από Τουρκία, Φινλανδία και Σουηδία το οποίο αίρει το βέτο της Άγκυρας για την ένταξη των δύο χωρών της Βόρειας Ευρώπης, άρχισαν τα ερωτηματικά ως προς τα ανταλλάγματα που ίσως έλαβε η Τουρκία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με τηλεφώνημά του παρενεβλήθη προ της τετραμερούς συνάντησης και κανόνισε διμερή με τον Τούρκο πρόεδρο.

Άμα τη ανακοινώσει της υπογραφής του μνημονίου ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου έσπευσε να διαμηνύσει πως οι ΗΠΑ "δεν προσέφεραν τίποτα" στην Άγκυρα προκειμένου εκείνη να αλλάξει στάση. Διαφαίνεται λοιπόν ότι η όποια παραχώρηση γίνει προς την Τουρκία θα έρθει ως επιβράβευση των ενεργειών της και όχι ως κάτι που απαίτησε και πήρε ο Τούρκος πρόεδρος. Άσχετα αν αυτός θα τοπ παρουσιάσει έτσι στο εσωτερικό για να καρπωθεί κι άλλους προεκλογικούς πόντους.

Η Σελέστ Γουόλαντερ, βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, παρουσιάστηκε να δηλώνει δημοσίως (on the record) πως "οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως τα σχέδια εκσυγχρονισμού του στόλου των F-16 της Τουρκίας". "Αυτά τα σχέδια είναι στα σκαριά και πρέπει να υλοποιηθούν μέσω της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, αλλά οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό του στόλου μαχητικών της Τουρκίας, γιατί αυτό συμβάλλει στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ… Οι ισχυρές αμυντικές δυνατότητες της Τουρκίας συμβάλλουν σε μια ισχυρή άμυνα του ΝΑΤΟ", συνέχισε η Γουόλαντερ.

