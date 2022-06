Ρωσία: 70 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί από 12 χώρες έχουν ενταχθεί στο εναλλακτικό του SWIFT σύστημά μας

Περίπου 70 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί από 12 χώρες έχουν ήδη ενταχθεί στο εναλλακτικό ρωσικό σύστημα του SWIFT, δήλωσε η διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα.

Οι μεγάλες ρωσικές τράπεζες έχουν αποκοπεί από το SWIFT, το σύστημα μηνυμάτων που υποστηρίζει τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές παγκοσμίως, στο πλαίσιο των δυτικών κυρώσεων ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ναμπιουλίνα δήλωσε πως η κεντρική τράπεζα δεν αποκαλύπτει τα ονόματα όσων είχαν ενταχθεί στο ρωσικό σύστημα, από τον φόβο δευτερογενών κυρώσεων.

Τον Απρίλιο η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας τόνισε πως 52 ξένοι οργανισμοί ήταν μέλη ενός συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων που αναπτύχθηκε από την ρωσική κεντρική τράπεζα – System for Transfer of Financial Messages (SPFS).

Η Ρωσία προσπαθεί να βοηθήσει τον τραπεζικό της κλάδο να ανταπεξέλθει στις δυτικές κυρώσεις καθώς η αφαίρεση από το SWIFT καθιστά πολύ δύσκολο για μια τράπεζα να πραγματοποιήσει ή να λάβει πληρωμές από το εξωτερικό.

Ωστόσο, το ρωσικό σύστημα στερείται διεθνούς συνδεσιμότητας και λειτουργεί μόνο σε εργάσιμες, καθημερινές ώρες, ενώ το SWIFT λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα.

Επίσης, τα μηνύματα του SPFS έχουν όριο μεγέθους που το καθιστούν λιγότερο ικανό να χειρίζεται πιο περίπλοκες συναλλαγές.