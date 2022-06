Νέα πρόκληση Ερντογάν: Καμία συνάντηση με Ελλάδα "μέχρι να συνέλθουν"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12.29

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προέβη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απέκλεισε οποιαδήποτε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση με την Ελλάδα μέχρι "να συνέλθουν", ενώ σημειώνεται επίσης ότι ακυρώθηκε συνεδρίαση στρατηγικού συμβουλίου υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών.

On possible meeting with Greek premier, Turkish president says no meeting with Greece until 'they come to their senses,' high-level strategic council meeting canceled