Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ - 10 νεκροί και 40 τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:45

Εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ της κεντρικής Ουκρανίας έπληξαν τη Δευτέρα τα στρατεύματα της Ρωσίας, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο και τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, όπως δήλωσε στο Reuters ο περιφερειακός κυβερνήτης Dmytro Lunin.

Ο Lunin, κυβερνήτης της περιοχής Πολτάβα, είπε στο Reuters ότι άλλοι 40 πολίτες τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο την ώρα της πυραυλικής επίθεσης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον αριθμό των θυματών, αλλά τόνισε: "Είναι αδύνατο ακόμη και να φανταστούμε τον αριθμό των θυμάτων”.

"Είναι ανώφελο να ελπίζουμε σε ευπρέπεια και ανθρωπιά από τη Ρωσία”, έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Κρεμεντσούκ, μια βιομηχανική πόλη 217.000 κατοίκων πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην ΟΥκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, βρίσκεται το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ουκρανίας.

#Russia fired missiles at a shopping mall in #Kremenchuk, #Poltava region. More than a thousand visitors were inside at that moment. Heartbreaking. Terrible #warcrime. Inhuman. Cruel. Justice must be served, Russia must be held accountable immediately.

Praying for those affected pic.twitter.com/l9lmAioenC