Κομισιόν για Καλίνιγκραντ: Η Λιθουανία εφαρμόζει τα μέτρα που έχει επιβάλει η ΕΕ στη Ρωσία

Η Λιθουανία εφαρμόζει τα περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβλήθηκαν ομόφωνα στη Μόσχα από το Συμβούλιο τους τελευταίους μήνες ως απάντηση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τονίζει ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν Ερίκ Μαμέρ, σχετικά με τη μεταφορά προϊόντων στο Καλίνιγκραντ.

Ειδικότερα, ο κ. Μαμέρ σημειώνει σε αναρτήσεις του στο Twitter ότι "δεν πρόκειται φυσικά για "μπλόκο". Πάντα λέγαμε ότι η προμήθεια βασικών αγαθών στο Καλίνινγκραντ παραμένει απρόσκοπτη".

• Secondly, this is of course not a "blockade”. • We have always said that the supply to Kaliningrad of essential goods remains unhindered. (3/6)

Ο ίδιος εξηγεί παράλληλα ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται "επειδή ορισμένες κυρώσεις της ΕΕ κατά συγκεκριμένων ρωσικών εξαγωγών (προϊόντα χάλυβα, δομικά υλικά) εφαρμόζονται τώρα (μετά από σύντομες μεταβατικές περιόδους). Αυτό σημαίνει ότι η Λιθουανία πρέπει να εφαρμόσει πρόσθετους ελέγχους στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές μέσω της επικράτειας της ΕΕ".

"Φυσικά, αυτοί οι έλεγχοι είναι εστιασμένοι, αναλογικοί και αποτελεσματικοί. Θα βασίζονται στην έξυπνη διαχείριση κινδύνων, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή των κυρώσεων, ενώ θα επιτρέπεται η δωρεάν διέλευση", συμπληρώνει ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Επιτροπής.

• This means that 🇱🇹 has to apply additional checks on road and rail transit through 🇪🇺 territory.



• Of course, these checks are focused, proportionate and effective. They will be based on smart risk management, to avoid sanctions evasion while allowing free transit.

