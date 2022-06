Ουκρανία: Ο Τζόνσον πρότεινε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης Ουκρανών στρατιωτών στον Ζελένσκι

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πρότεινε την έναρξη ενός μεγάλου προγράμματος εκπαίδευσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων - με δυνατότητα εκπαίδευσης έως και 10.000 στρατιωτών κάθε 120 ημέρες - κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοινώθηκε από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Τζόνσον, ο οποίος ταξίδεψε στο Κίεβο υπό άκρα μυστικότητα, δήλωσε ότι σκοπός της σημερινής επίσκεψης είναι να στείλει "ένα απλό και ξεκάθαρο μήνυμα προς τον ουκρανικό λαό: το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο πλευρό σας και θα είμαστε στο πλευρό σας μέχρι την τελική σας επικράτηση".

