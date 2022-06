Μπάιντεν για οικονομία: "Η ύφεση δεν είναι αναπόφευκτη"

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η ύφεση δεν είναι "αναπόφευκτη" και δήλωσε βέβαιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ξεπεράσουν το δύσκολο περιβάλλον που δημιουργεί ο υψηλός πληθωρισμός, σε συνέντευξή του στο Associated Press.

"Πρώτα απ' όλα, δεν είναι αναπόφευκτη (σ.σ.: η οικονομική ύφεση)", τόνισε ο Μπάιντεν και δεύτερον, όπως είμαστε σε ισχυρότερη θέση από οποιοδήποτε άλλο κράτος στον κόσμο για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον πληθωρισμό".

Την Τετάρτη, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησε στη μεγαλύτερη αύξηση των επιτοκίων της από το 1994 και έκανε λόγο για επιβράδυνση της οικονομίας.

