Απούσα από τις συναντήσεις για τη Λιβύη η Ελλάδα - "Η Ελλάδα θα τρελαθεί", λένε τουρκικά ΜΜΕ

Απούσα από τις συνομιλίες για τη Λιβύη ήταν για μία ακόμη φορά η Ελλάδα.

Όπως αποκαλύπτεται από στέλεχος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών συνομιλίες διεξήχθησαν χθες στην Τύνιδα, υπό τη μορφή P3+3+2 (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Αίγυπτος, Τουρκία). Στις προηγούμενες Διασκέψεις για την Λιβύη που οργάνωσε η Γερμανία και η Γαλλία πλην των παραπάνω έξι χωρών, είχαν κληθεί αντιπροσωπείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Νιγηρία, το Κατάρ. Στις δύο Διασκέψεις της Γερμανίας δεν είχε προσκληθεί η Ελλάδα, η οποία όμως προσκλήθηκε στη Διάσκεψη για την Λιβύη που διοργάνωσε η Γαλλία.

In support of @SASGonLibya Stephanie Williams and @UNSMILibya and their mediation efforts in #Libya we met with Senior Officials of the United States, United Kingdom, France, Italy, Germany, Egypt and Turkey (P3+3+2) today in Tunis. pic.twitter.com/QhSgqdj4cv