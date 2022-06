Handelsblatt: Αυτά είναι τα 10 λάθη που κάνουν οι επενδυτές από τη σκοπιά των ψυχολόγων της χρηματιστηριακής αγοράς

Ο φόβος δεν είναι καλός σύμβουλος - και όμως υπάρχει και οδηγεί στα ίδια λάθη των επενδυτών ξανά και ξανά, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Οι ιδιώτες επενδυτές βιώνουν σήμερα ένα οδοστρωτήρα συναισθημάτων. Οι τιμές στα χρηματιστήρια κάνουν τρενάκι του τρόμου, οι διακυμάνσεις των τιμών είναι τεράστιες. Οι περισσότεροι επενδυτές δεν έχουν βιώσει ποτέ ένα μείγμα υψηλού πληθωρισμού, χαμηλής ανάπτυξης και αυξανόμενων επιτοκίων. Είναι ανήσυχοι.

Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τώρα για να αποφύγουν τα λάθη; Η "συμπεριφορική χρηματοοικονομική" - η θεωρία της χρηματοοικονομικής που είναι προσανατολισμένη στη συμπεριφορά - δίνει τις απαντήσεις. Σύμφωνα με τη θεωρία, εκτός από τους οικονομικούς παράγοντες, οι ψυχολογικές επιρροές καθορίζουν επίσης τη συμπεριφορά των επενδυτών.

Οι δύο ειδικοί, ο καθηγητής Andreas Hackethal από το Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης και ο ψυχολόγος του χρηματιστηρίου Joachim Goldberg, περιγράφουν δέκα στρατηγικές για την αποφυγή των κλασικών λαθών των επενδυτών.

Πρώτο λάθος: Οι επενδυτές χάνουν τον έλεγχο των απωλειών των τιμών



Σύμφωνα με τον χρηματιστηριακό ψυχολόγο Goldberg, οι επενδυτές δεν θέλουν να αναγνωρίσουν πότε οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν εισέλθει σε bear market - μια κατάσταση της αγοράς με συνεχώς μειούμενες τιμές. Η κατανομή των μετοχών των ιδιωτών επενδυτών εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα επί του παρόντος. Μόλις πριν από έξι μήνες, οι μετοχές θεωρούνταν η μόνη εναλλακτική λύση, αλλά αυτό δεν μπορεί πλέον να ειπωθεί σε γενικές γραμμές. Αλλά οι επενδυτές χρειάζονται χρόνο για να το συνειδητοποιήσουν αυτό.

Πάνω απ' όλα, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Εάν είστε βραχυπρόθεσμος έμπορος - σε ακραίες περιπτώσεις ένας έμπορος ημέρας που αγοράζει και πουλάει περιουσιακά στοιχεία εντός της ίδιας ημέρας συναλλαγών - πρέπει να ορίσετε σήματα stop-loss. Με άλλα λόγια, ορίστε μια κατώτατη τιμή στην οποία οι μετοχές πωλούνται αυτόματα. Επειδή ο έλεγχος των απωλειών είναι υπαρξιακός.

Οι έμποροι ημέρας κάνουν μερικές φορές το 70% των σωστών χτυπημάτων, και παρόλα αυτά τραβούν προς τα κάτω τις απώλειες των άλλων θέσεων σε περίπτωση βίαιων κινήσεων των τιμών. Η κατάσταση είναι διαφορετική με τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, οι οποίοι πάντα κατέληγαν στα κέρδη όλα αυτά τα χρόνια.

Δεύτερο λάθος: Οι απώλειες γίνονται πιο έντονα αισθητές από τα κέρδη



Σύμφωνα με τον Γκόλντμπεργκ, ισχύει για όλες τις κρίσεις ότι οι αγορές ανακάμπτουν μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αργά ή γρήγορα, η ανάπτυξη επιστρέφει. Μετά την πτώχευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers -το αποκορύφωμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης- πολλοί άνθρωποι είχαν βαρεθεί τις μετοχές και ήθελαν να δουν αποδείξεις ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Πριν θελήσουν να αντιδράσουν, οι τιμές θα έπρεπε να αυξηθούν. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, συνήθως περίμεναν πολύ καιρό και έχαναν μια καλή στιγμή για να εισέλθουν στην αγορά.

Δεν είναι η λογική και η νηφάλια ανάλυση που καθορίζουν τη συμπεριφορά, αλλά οι ευρετικές μέθοδοι, δηλαδή τα προκαθορισμένα πρότυπα για την αξιολόγηση μιας πραγματικότητας που μόνο πολύ σπάνια μπορεί να εξεταστεί σε όλες τις σημαντικές πτυχές της. Η τεμπελιά της σκέψης παίζει ρόλο, όπως και η εξοικείωση, η ανάγκη να οργανώσουμε αυτό που συμβαίνει στον κόσμο σε μια αληθοφανή ιστορία, μια αφήγηση. Σύμφωνα με τον Γκόλντμπεργκ, αυτό είχε ήδη καταδειχθεί από τον βραβευμένο με Νόμπελ Ντάνιελ Κάνεμαν.

Το σημαντικότερο εύρημα, ωστόσο, είναι ότι οι απώλειες γίνονται αισθητές κατά μέσο όρο δύο έως δυόμισι φορές πιο έντονα από τα κέρδη του ίδιου ποσού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια αποστροφή προς την πραγματοποίηση ζημιών και, ως εκ τούτου, προτιμούν να αναζητούν επιχειρήματα για να εμμείνουν σε στρατηγικές ζημιών. Οι διορθώσεις συχνά ερμηνεύονται λανθασμένα ως αντιστροφή της τάσης, οπότε οι επενδυτές αγοράζουν την καθοδική κίνηση και μερικές φορές μπαίνουν ακόμη και σε μια παγίδα για ταύρους.

Τρίτο λάθος: Οι επενδυτές τείνουν να πανικοβάλλονται σε περιόδους ύφεσης



Ο καθηγητής Andreas Hackethal θέλει να συμμετάσχει στη χορωδία εκείνων που συμβουλεύουν να παραμείνουμε ήρεμοι και να περιμένουμε. Αν οι επενδυτές έβγαιναν σε μια ύφεση, θα περιόριζαν τις απώλειές τους, αλλά πότε θα ήθελαν να ξαναμπουν; Πότε οι τιμές θα επανέλθουν στο επίπεδο που ήταν στις αρχές του έτους; διερωτάται ο επιστήμονας. Τότε οι επενδυτές θα είχαν χάσει αξιοπρεπείς αποδόσεις.

Οι τιμές θα μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω, αλλά δύσκολα θα φτάσουν στο κατώτατο σημείο. Έτσι, μακροπρόθεσμα, λέει, είναι πιο πιθανό να είναι θυμωμένοι για την έξοδο παρά για τα περαιτέρω σκαμπανεβάσματα. Παρεμπιπτόντως, πολλοί άνθρωποι ανέφεραν εκ των υστέρων ότι ο φόβος των απωλειών ήταν πιο επώδυνος από τις ίδιες τις απώλειες.

Τέταρτο λάθος: Ο φόβος οδηγεί σε λάθος συγχρονισμό στο χρηματιστήριο



Πολλοί επενδυτές πωλούν στον πυθμένα και αγοράζουν στα υψηλά ρεκόρ. Γιατί οι επενδυτές δεν μαθαίνουν τίποτα από αυτά τα λάθη; Επειδή ο φόβος είναι κακός σύμβουλος και η ανθρώπινη παρόρμηση είναι μεγάλη να ενεργοποιείται όταν εμφανίζεται κίνδυνος και είτε να τρέχει είτε να πολεμά, λέει ο Hackethal.

Και δεδομένου ότι κάθε κρίση έχει τους δικούς της νόμους, μπορείτε επίσης να επινοείτε κάθε φορά μια διαφορετική ιστορία για το γιατί θα πρέπει να λειτουργήσει αυτή τη φορά με τον σωστό συγχρονισμό. "Ό,τι κι αν κάνετε τώρα, γράψτε το γιατί και ξαναβγάλτε το χαρτί σε ένα χρόνο για να μάθετε από αυτό για τον εαυτό σας", λέει ο καθηγητής.

Πέμπτο λάθος: Οι νεότεροι επενδυτές δεν έχουν εμπειρία από κρίσεις και υπερεκτιμούν τον εαυτό τους



Οι νεότεροι επενδυτές γνωρίζουν μόνο την ανοδική αγορά, όπου οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς, επισημαίνει ο Goldberg. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια μπορούσε κανείς συχνά να αγοράσει σχεδόν στα τυφλά και να κερδίσει. Τέτοιες επιτυχίες σαγηνεύουν τους νέους επενδυτές. Νομίζουν ότι αυτό που λειτουργεί πέντε φορές στη σειρά λειτουργεί πάντα. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως "ψευδαίσθηση του ελέγχου"- ως "Κύριος του Σύμπαντος", πιστεύουν ότι μπορούν να ελέγχουν τα πάντα.

Ο δρόμος προς τη συνειδητοποίηση ότι αυτό δεν ισχύει συχνά έχει υψηλό τίμημα. "Συνιστώ πάντα να παίρνετε κατάκαρδα τον Οδυσσέα και το Τραγούδι της Σειρήνας. Ο διάσημος ναυτικός είχε δέσει τον εαυτό του σε ένα κατάρτι, ώστε να μην μπορεί να ενδώσει στους πειρασμούς των ήχων. Μεταφρασμένο στις επενδύσεις, αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει πάντα να διατηρούν πειθαρχία στις συναλλαγές, ακόμη και όταν υποτίθεται ότι τους γνέφουν ευκαιρίες".

Έκτο λάθος: η αποστροφή των απωλειών οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερα ελλείμματα



Ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν τις απώλειες. Αντ' αυτού, περιμένουν και συσσωρεύουν ακόμη μεγαλύτερα ελλείμματα. Ο Daniel Kahnemann και ο Amos Tversky ονόμασαν αυτό το φαινόμενο αποστροφή της απώλειας, λέει ο Hackethal. Αυτό έχει δύο ενδιαφέρουσες συνέπειες.

Πρώτον, δεν πρέπει να εξετάζει κανείς το χαρτοφυλάκιό του μεμονωμένα, αλλά ως μέρος της συνολικής ισορροπίας. Τότε οι απώλειες θα ήταν μικρότερες σε ποσοστό. Επειδή πολλές μικρές απώλειες στη σειρά βλάπτουν περισσότερο από μία μεγαλύτερη, δεν πρέπει να εξετάζετε το χαρτοφυλάκιό σας κάθε μέρα, αλλά το πολύ μία φορά το μήνα.

Έβδομο λάθος: Ειδικά οι νεότεροι επενδυτές παραπλανώνται από τις προσφορές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης



Σύμφωνα με τον Goldberg, οι επενδυτές συχνά αναζητούν πληροφορίες που ταιριάζουν με τις επενδύσεις τους. Ειδικά στην περίπτωση των ζημιών, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση επιλεκτικής αντίληψης. Αυτός ο εν μέρει ασυνείδητος τρόπος συλλογής πληροφοριών είναι ιδιαίτερα έντονος μεταξύ εκείνων που κάνουν λάθος. Στη συνέχεια, πηγαίνουν συχνά στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης για να βρουν επιβεβαίωση για τις υποθέσεις και τις στρατηγικές τους.

Όγδοο λάθος: Οι επενδυτές αγνοούν ειδήσεις που απαιτούν επανεξέταση



Τα μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν πολύ στενά τα σενάρια συντριβής, αλλά τα υψηλά ρεκόρ μάλλον λιγότερο. Τι κάνουν τα κακά νέα στους ανθρώπους; Ορισμένοι άνθρωποι θορυβούνται, άλλοι σβήνουν - αυτή είναι η παρατήρηση του επιστήμονα Hackethal.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, ωστόσο, αναζητούν επιλεκτικά τις ειδήσεις που υποστηρίζουν τη γνώμη τους και αγνοούν τις ειδήσεις που απαιτούν επανεξέταση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ίσως υποτίμησαν ακόμη και αυτή τη συμπεριφορά αναζήτησης και θα πρέπει, επομένως, να παρεμβάλλουν άρθρα που συζητούν αισιόδοξα σενάρια.

Ένατο λάθος: Πίστη σε υποτιθέμενες αλήθειες του χρηματιστηρίου



Οι χρηματιστηριακές αγορές είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Μήπως γι' αυτό οι επενδυτές αναζητούν απλοϊκές φόρμουλες όπως "πουλήστε τον Μάιο και φύγετε"; "Η μείωση της πολυπλοκότητας είναι ένα κίνητρο, αλλά αυτό δεν εξαφανίζει την πολυπλοκότητα", λέει ο Goldberg.

Τέτοια συνθήματα βασίζονται σε 50 ή 60 χρόνια εμπειρίας. Αλλά είναι ανακριβείς. "Πάρτε το "sell in may and go away". Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πουλήσετε την 1η ή την 30ή Μαΐου; Αν υπήρχε πραγματικά ένας κανόνας που ίσχυε πάντα, σίγουρα όλοι θα τον αντιγράφονταν".

Δέκατο λάθος: Οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές δεν φέρνουν επιτυχία



Τα οικονομικά θέματα δεν είναι πολύ δημοφιλή, ιδίως μεταξύ των νέων. Ο καθηγητής Hackethal βλέπει δύο τρόπους για να αλλάξει αυτή η συμπεριφορά: "Ο ένας τρόπος είναι από το trading just-for-fun στο smartphone σε μακροπρόθεσμα αποταμιευτικά σχέδια με χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια (ETF) ή funds, αν συνειδητοποιήσατε ότι αυτό φέρνει μεγαλύτερη επιτυχία".

Ο άλλος τρόπος είναι μέσω έξυπνων εφαρμογών που σας βοηθούν να διαχειρίζεστε τα καθημερινά σας οικονομικά και να βάζετε περισσότερα στην άκρη. Τότε, αργά ή γρήγορα, τίθεται το ερώτημα για το πώς να επενδύετε τακτικά τα χρήματα. Αυτές οι εφαρμογές πρέπει ακόμη να βελτιωθούν. Αλλά τότε θα είχαν πολλές δυνατότητες για μια υγιή προσέγγιση των οικονομικών του καθενός.