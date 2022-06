Ευρωζώνη: Επιβράδυναν στο 1,2% οι τιμές παραγωγού τον Απρίλιο - Άλμα 37% ετησίως

Τάσεις αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων έδειξαν οι τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη τον Απρίλιο, αν και παρέμειναν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για το σύνολο του τελευταίου έτους.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η Eurostat, οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν με ρυθμό 1,2% σε μηνιαία βάση τον Απρίλιο, μετά το άλμα 5,3% που είχαν σημειώσει τον Μάρτιο, ενώ κινήθηκαν σημαντικά χαμηλότερα και από την εκτίμηση των αναλυτών για ένα ρυθμό της τάξεως του 2,3%.

Σε επίπεδο έτους ωστόσο η αύξηση των τιμών παραγωγού μετρήθηκε στο 37,2%, ελαφρώς αυξημένη από το 36,8% που είχε προηγηθεί, αλλά επίσης χαμηλότερα των εκτιμήσεων για 38,4%.

