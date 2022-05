Συναγερμός στη Νέα Ορλεάνη: Πυροβολισμοί σε τελετή αποφοίτησης - Μία νεκρή και δύο τραυματίες

Λίγες ημέρες μετά το μακελειό με τους 21 νεκρούς σε δημοτικό σχολείο του Τέξας, σημειώθηκε νέα επίθεση, αυτή την φορά στη Νέα Ορλεάνη.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πυροβολισμούς σε τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Xavier, με αποτέλεσμα μία ηλικιωμένη γυναίκα να χάσει τη ζωή της και δύο άνδρες να τραυματιστούν. Νωρίτερα, άλλα τοπικά μέσα μιλούσαν για τρεις τραυματίες που δέχτηκαν τα πυρά ενός άνδρα, ενώ τουλάχιστον δύο ύποπτοι κρατούνται και ανακρίνονται.

Το επεισόδιο φαίνεται πως έγινε στο πάρκινγκ έξω από το campus του πανεπιστημίου.

One elderly woman was killed and two men suffered non-life-threatening injuries after they were shot at Xavier University, in New Orleans



Police recovered several guns from the scene of the shooting



The gunfire allegedly occurred as two women were fighting in the parking lot pic.twitter.com/nJUiYOervR