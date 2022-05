Ιράν: Καρέ-καρέ το ρεσάλτο των Φρουρών της Επανάστασης στα ελληνικά πλοία

Βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν έφοδο και κατέλαβαν τα δύο ελληνικά πλοία, στον Περσικό Κόλπο, δημοσίευσαν οι Ιρανοί.

Στο βίντεο (η γνησιότητα του οποίου δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί) φαίνονται οι πάνοπλοι Ιρανοί να προσγειώνονται με ελικόπτερο, αλλά και με σκάφος, στο ένα εκ των δύο τάνκερ, με καλυμμένα πρόσωπα και με τα όπλα ανα χείρας, σημαδεύοντας το πλήρωμα.

Οι σκηνές θυμίζουν βιντεοπαιχνίδι...

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο κανάλι των Φρουρών της Επανάστασης αλλά και στο ιρανικό σάιτ presstv.

Newly released footage shows the forces of Iran's IRGC seizing a Greek oil tanker in the Persian Gulf on Friday due to maritime violations.



Follow: https://t.co/B3zXG73Jym pic.twitter.com/e6ge83x0BC