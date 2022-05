Γαλλία: Άνδρας επιτέθηκε με τούρτα στην "Τζοκόντα"

Δεν έχασε το θρυλικό της μειδίαμα και αυτό χάρη στο προστατευτικό γυαλί: "Η Τζοκόντα", ο διασημότερος πίνακας στο κόσμο, έγινε στόχος επίθεσης με τάρτα α λα κρεμ στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, χωρίς συνέπειες, αφού βρίσκεται πίσω από θωρακισμένη γυάλινη προθήκη, σύμφωνα με μαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μουσείο του Λούβρου δεν θέλησε να κάνει σχόλια για το περιστατικό.

Σύμφωνα με φωτογραφίες και μαρτυρίες που αναρτήθηκαν από τουρίστες στο Twitter και το Instagram, το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα. Οι φωτογραφίες δείχνουν την γυάλινη προθήκη της Τζοκόντα λερωμένη με κρέμα την οποία καθαρίζει ένα μέλος του προσωπικού ασφαλείας του μουσείου.

Χρήστης του Twitter που δήλωσε ότι ήταν παρών στο περιστατικό, εξήγησε ότι ο δράστης της επίθεσης ήταν ένας άνδρας που φορούσε περούκα και σηκώθηκε από αναπηρικό αμαξίδιο για να χτυπήσει την γυάλινη προθήκη και στην συνέχεια να πετάξει το γλυκό.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM