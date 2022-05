Κύπρος: Έστειλε τα ΜΟΕ ο Τατάρ μέσω αλληλογραφίας

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έστειλε επιστολή προς τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, στις 19 Μαΐου, στην οποία περιέλαβε την πρότασή του με Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το philenews.com. Καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να παρουσιάσει την πρότασή του, ο Προέδρος Αναστασιάδης φρόντισε να στείλει επιστολή προς τον Ερσίν Τατάρ. Η απάντηση όμως δεν ήρθε επί της ουσίας, αυτό που ακολούθησε ήταν ενέργειες στην κλειστή περιοχή των Βαρωσίων. Ενέργεια την οποία καταγγέλλει με επιστολές του ο ΠτΔ προς ηγέτες της ΕΕ επισυνάπτοντας και την πρότασή του προς τον Τατάρ.

Την αποστολή της επιστολής Αναστασιάδη προς Τατάρ αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, στη διάρκεια δηλώσεών του στο ΡΙΚ. Στην επιστολή προς Τατάρ που εστάλη μέσω του επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ Κόλιν Στιούαρτ, διευκρινίζεται ότι η δέσμη των ΜΟΕ δεν είναι πάρτε το ή απορρίψετέ το (take it or leave it), αλλά μπορεί να τύχει συζήτησης, ανέφερε ο Ιωάννης Κασουλίδης. Εξήγησε δε ότι πρόκειται για το ίδιο πακέτο που είχε τεθεί στον Αντόνιο Γκουτέρες πριν τις συνομιλίες στη Γενεύη και δεν συζητήθηκε.

Όσον αφορά στις συμφιλιωτικές αναφορές, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα σε δεσμεύσεις αυτονομίας των συστατικών κρατιδίων έναντι του ομοσπονδιακού κράτους. Στις πρωινές του αναφορές ο Ι. Κασουλίδης είπε ότι ως στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για να φθάσουμε και σε συζήτηση τού Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και της συμφωνίας Αναστασιάδη-Έρογλου του 2014, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Στη συνέχεια σε δηλώσεις του στο περιθώριο του συνεδρίου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, στη Λευκωσία, και ερωτηθείς για επιστολή με τα προτεινόμενα ΜΟΕ που αποστάληκε, μεταξύ άλλων, στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, αλλά και στα Ηνωμένα Έθνη, ο κ. Κασουλίδης είπε ότι "η επιστολή περιείχε μέσα διάφορα θέματα ως μια ένδειξη της καλής μας θέλησης" περισσότερο υποδεικνύοντας ποιό είναι το κοινό καλό για την Κύπρο.

Σε ερώτηση για τις προοπτικές των προτάσεων που κατατίθενται, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι "εμείς προτείνουμε και επί του Κυπριακού και επί των ΜΟΕ και η τουρκική πλευρά μέχρι τώρα απορρίπτει". Σημείωσε ωστόσο ότι μέχρι τώρα δεν έχει ακούσει απόρριψη των ΜΟΕ.

"Δεν έχουμε απόρριψη ακόμα. Δεν προεξοφλώ ότι δεν θα έχουμε, αλλά πιστεύω ότι επειδή είναι μια μοναδική ευκαιρία που θα προσφέρει στην τ/κ κοινότητα και οικονομική πρόοδο και ευημερία, πιστεύουμε ότι αυτή η πρόταση δεν πρέπει να απορριφθεί γιατί τέτοιου είδους ευκαιρίες δεν θα προσφέρονται πάντα", υπογράμμισε ο υπουργός.

Πηγή: philenews.com