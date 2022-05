Αλβανία: Προσφέρει την πρώην σοβιετική ναυτική βάση "Πασαλιμάν" στο ΝΑΤΟ

Η Αλβανία προσφέρει στο ΝΑΤΟ μια ναυτική βάση σε μια προσπάθεια να ανεβάσει την αξία στη Βορειο-Ατλαντική Συμμαχία "σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς", όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το πρωθυπουργικό γραφείο.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανέφερε ότι η ναυτική βάση "Πασαλιμάν", 180 χιλιόμετρα νότια των Τιράνων, θα μπορούσε να αποτελέσει "προστιθέμενη αξία" για τη Συμμαχία και πως οι αλβανικές αρχές έχουν ετοιμάσει σχέδιο για την ανακαίνισή της.

"Σε αυτούς τους επικίνδυνους καιρούς πιστεύω ότι ΓΓ μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να έχει μια ναυτική βάση του ΝΑΤΟ στην Αλβανία", τόνισε ο Ράμα σε ομιλία του την Τετάρτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, η βάση "Πασαλιμάν" που βρίσκεται κάτω από τον κόλπο του Αυλώνα χτίστηκε τη δεκαετία του 1950, με τη Σοβιετική Ένωση να σταθμεύει εκεί 12 υποβρύχια, στη μοναδική ναυτική βάση που διέθετε στη Μεσόγειο. Μετά τη διακοπή των δεσμών μεταξύ Τιράνων και Μόσχας το 1961, το "Πασαλιμάν" συνέχισε να λειτουργεί ως ναυτική βάση όπου φιλοξενούνταν τέσσερα σοβιετικά υποβρύχια που απόμειναν στην αλβανική επικράτεια καθώς και μικρά στρατιωτικά πλοία.

#Submarines #SubSunday Albanian Navy's ex. Russian Project 613/Whiskey class SSKs rotting away at Pashaliman Naval Base. From left: Tufani (331, ex. S-241), Trufeja (022, ex. S-360), Vetetima (024, ex. S-242) & Stuhia (105, ex. S-358). pic.twitter.com/d4Wr1fezx1