To BBC θα περικόψει έως και 1.000 θέσεις εργασίας, με στόχο μείωση δαπανών 500 εκατ. στερλίνων τον χρόνο

Το εθνικό ειδησεογραφικό δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου BBC σχεδιάζει να περικόψει έως και 1.000 θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, προκειμένου να μειώσει τις δαπάνες του κατά 500 εκατ. στερλίνες τον χρόνο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Η κίνηση έρχεται ως τμήμα της προσπάθειας το BBC να γίνει οργανισμός του οποίου το κύριο βάρος θα βρίσκεται στα ψηφιακά μέσα, σύμφωνα με το σχέδιο του γενικού διευθυντή Tim Davie, ο οποίος πραγματοποίησε σχετική ομιλία προς το προσωπικό.

📢 The BBC has set out the blueprint to build a digital public service media organisation. In a speech to staff, Director-General Tim Davie said the BBC must reform to stay relevant and continue to provide great value for all.

