Ουκρανία: Ρωσική θηριωδία στην Μπούτσα - Μαζικές εκτελέσεις σε βίντεο σοκ από τους New York Times

Νέο οπτικό υλικό από μαζικές εκτελέσεις αμάχων που φέρεται να έγιναν στις 4 Μαρτίου στην Μπούτσα, την μαρτυρική πόλη όπου έγιναν οι πρώτες αποκαλύψεις θηριωδιών του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, βόρεια του Κιέβου, φέρνει στη δημοσιότητα η αμερικανική εφημερίδα New York Times.

"Οι όμηροι είναι ξαπλωμένοι εκεί, δίπλα στον φράχτη", ακούγεται να λέει ο εικονολήπτης ενός από τα τρία βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Times της Νέας Υόρκης.

"Ένα, δύο, τρία, σίγουρα, τέσσερα, πέντε, έξι", ακούγεται να μετράει κάποιος άλλος.

Συνολικά κρατούνται εννέα άτομα, και σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, "οι όμηροι αναγκάζονται να πέσουν στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένου ενός που φορά ένα χαρακτηριστικό, ανοιχτό μπλε φούτερ με κουκούλα".

Το βίντεο κόβεται, αλλά η εφημερίδα επικαλούμενη οκτώ μάρτυρες γράφει "τι συνέβη στη συνέχεια": "Στρατιώτες πήραν τους άνδρες σε κτίριο γραφείων που είχαν καταλάβει οι Ρώσοι και το είχαν μετατρέψει σε αυτοσχέδια βάση. Ακούστηκαν πυροβολισμοί. Οι αιχμάλωτοι δεν επέστρεψαν".

