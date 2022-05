Ο Leo Koguan ζητά από την Tesla να ξεκινήσει επαναγορές μετοχών μετά τις μαζικές απώλειες

Ο δισεκατομμυριούχος Leo Koguan, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της Tesla, κάλεσε την αυτοκινητοβιομηχανία να ανακοινώσει ένα πρόγραμμα επαναγορών μετοχών ύψους 15 δισ. δολ. καθώς η μετοχή της εταιρείας συνεχίζει να υποχωρεί, όπως μεταδίδει το CNBC.

Σε ένα tweet στον Martin Viecha, υπεύθυνο επενδυτικών σχέσεων της Tesla, ο Koguan σημειώνει ότι η εταιρεία θα πρέπει άμεσα να ανακοινώσει ένα σχέδιο για την επαναγορά μετοχών αξίας 5 δισ. δολ. φέτος και 10 δισ. δολ. το επόμενο έτος.

Αναφέρει ταυτόχρονα ότι η Tesla θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές της για να χρηματοδοτήσει τις επαναγορές χωρίς να προσφύγει στα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα των 18 δισ. δολ.

Την Τετάρτη οι μετοχές της Tesla κατρακύλησαν πάνω από 6% εν μέσω ενός μαζικού sell-off στη Wall Street. Από την αρχή του έτους οι μετοχές χάνουν πάνω από 30%.

Agree! @MartinViecha, Tesla must announce immediately and buy back $5 billion of Tesla shares from its free cash flow this year and $10 billion from its free cash flow next year, without effecting its existing $18 billion cash reserves with ZERO debt. https://t.co/Y7p52Ojn8q