Χάρις - Πελόζι: Τα μηνύματά τους για την ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο

Το θετικό για την Ελλάδα αντίκτυπο, που είχε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε επίπεδο κυβέρνησης, Γερουσίας και Βουλής των Αντιπροσώπων η χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκης στην Κοινή Σύνοδο του Κογκρέσου αποτυπώνουν οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδραστικών εκπροσώπων της αμερικάνικης πολιτικής σκηνής. Ενδεικτική η ανάρτηση της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, η οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι "οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι ισχυροί και μεγαλώνουν ημέρα με την ημέρα".

Today, I presided over a joint meeting of Congress with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece. The ties between our two countries are strong and growing deeper every day. pic.twitter.com/7vLDo7GANm

Στην ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, αλλά και την κατ ιδίαν συνάντηση μαζί του αναφέρεται σε δικές της αναρτήσεις στο Twitter η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι. Συγκεκριμένα, η κ. Πελόζι αναφέρεται στο ρόλο της Ελλάδος ως προς την υποδοχή των Ουκρανών προσφύγων, την κοινή μάχη των δύο κρατών στον καιρό της πανδημίας και στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σημειώνει δε πως Ελλάδα και ΗΠΑ συνεργάζονται πλέον στενά ως δημοκρατικά έθνη.

As Speaker of the House, it was my privilege to welcome His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to the United States Capitol this morning before a bilateral meeting and his address to the Joint Session of Congress. pic.twitter.com/E1gItQ6kr3