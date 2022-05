Νέα επικοινωνία Ζελένσκι - Mακρόν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε μια "μακροσκελή και ουσιαστική" τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Mακρόν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το Reuters.

"Μιλήσαμε για την πορεία των εχθροπραξιών, την επιχείρηση για τη διάσωση του στρατού από το Azovstal και τις προοπτικές της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Έθεσα το θέμα της προμήθειας καυσίμων στην Ουκρανία", ανέφερε ο Ζελένσκι στο Twitter.

"Συζητήσαμε επίσης την αμυντική υποστήριξη από τη Γαλλία, την προετοιμασία του 6ου πακέτου κυρώσεων [της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας], πιθανούς τρόπους εξαγωγής ουκρανικών αγροτικών προϊόντων. Πραγματοποιήσαμε μια ουσιαστική συζήτηση σε σχέση με το αίτημα μας για το καθεστώς του υποψηφίου για ένταξη στην ΕΕ."

Finished a long and meaningful phone conversation with @EmmanuelMacron. Told about the course of hostilities, the operation to rescue the military from Azovstal and the vision of the prospects of the negotiation process. Raised the issue of fuel supply to Ukraine. (1/2)