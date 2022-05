Έπεσε μετά από 83 ημέρες η Μαριούπολη με την παράδοση του Αζοφστάλ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.15

Οι υπερασπιστές της Μαριούπολη άλλαξαν την πορεία του πολέμου με τη Ρωσία, καθώς άντεξαν για 83 ημέρες, δήλωσε την Τρίτη ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλ Ποντόλιακ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, "η μάχη της Μαριούπολης θα μείνει στην ιστορία ως οι Θερμοπύλες του 21ου αιώνα. Οι υπερασπιστές του Αζοφστάλ κατέστρεψαν τα σχέδια της Ρωσίας να καταλάβουν την ανατολική Ουκρανία, δέχθηκαν πλήγμα οι ίδιοι και αποδείχθηκε η πραγματική "μαχητική ικανότητα" της Ρωσίας... Πρόκειται για κάτι που άλλαξε εντελώς την πορεία του πολέμου".

83 days of Mariupol defense will go down in history as the Thermopylae of the XXI century. "Azovstal” defenders ruined 🇷🇺’s plan to capture the east of 🇺🇦, took a hit on themselves and proved the real "combat capability" of 🇷🇺… This completely changed the course of the war. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 17, 2022

Ο Ποντόλιακ δήλωσε ακόμη ότι οι συνομιλίες για την εκκένωση περισσότερων ανθρώπων από το Αζοφστάλ είναι δύσκολες, αλλά υπάρχει ελπίδα ότι θα επιτύχουν.

Διακόσιοι πενήντα έξι ουκρανοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους 51 τραυματίες, οι οποίοι βρίσκονταν στο πολιορκημένο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, το εγκατέλειψαν χτες το βράδυ, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο, ενώ την είδηση επιβεβαίωσαν και οι φιλορώσοι αυτονομιστές που έκαναν λόγο για "παράδοση". Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας εξέδωσε επίσης σχετική ανακοίνωση.

"Κατά το τελευταίο 24ωρο, 265 μαχητές κατέθεσαν τα όπλα τους και παραδόθηκαν, περιλαμβανομένων 51 σοβαρά τραυματισμένων", ανέφερε το ρωσικό υπουργείο προσθέτοντας ότι όσοι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ, μιας πόλης στην ανατολική Ουκρανία.

#Ukraine @Reuters published photos of "buses with Ukrainian servicemen from Azovstal leaving Mariupol" pic.twitter.com/XmtBJTa2Zl — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 16, 2022

Η Ουκρανία εργάζεται για τα "επόμενα στάδια" της απομάκρυνσης των ουκρανών μαχητών στο Αζοφστάλ, δήλωσε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεσούκ.

Η Βερεσούκ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες στην ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram, αλλά έγραψε: "Θεού θέλοντος, όλα θα πάνε καλά".

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο στη Νοβοαζόφσκ, ανέφεραν οι ουκρανοί επιτελείς. Άλλοι 211 μεταφέρθηκαν στο χωριό Ολενίφκα, που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις, και πρόκειται να επιστρέψουν σε περιοχές ελεγχόμενες από το ουκρανικό κράτος αργότερα, στο πλαίσιο ανταλλαγών κρατουμένων, διευκρίνισε η Χάνα Μάλιαρ, η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Οι προσπάθειες να απομακρυνθούν από τις αχανείς εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ οι εναπομείναντες ουκρανοί στρατιωτικοί συνεχίζονται, πάντα σύμφωνα με το ουκρανικό επιτελείο.

Russia Ministry of Defense released a video of "evacuation" from "Azovstal" pic.twitter.com/azmAgPLOmh — AZ OSINT (@AZmilitary1) May 17, 2022

"Οι δραστηριότητες για τη διάσωση των υπερασπιστών που απομένουν (...) συνεχίζονται", κατά το ουκρανικό επιτελείο, που τους χαρακτήρισε "τους ήρωες της εποχής μας" που "θα μείνουν στην ιστορία για πάντα", καθώς κατ’ αυτό εμπόδισαν "να εφαρμοστεί το (ρωσικό) σχέδιο για να καταληφθεί γρήγορα η Ζαπορίζια", ουκρανική πόλη 200 χιλιόμετρα δυτικά της Μαριούπολης.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως το ουσιώδες είναι "να σωθεί η ζωή των παλικαριών μας", επιμένοντας "θέλω να το υπογραμμίσω: η Ουκρανία χρειάζεται τους ήρωές της ζωντανούς".

President @ZelenskyyUa: "A difficult day. But this day, like all others, is aimed at saving our country & our people. I want to emphasize that Ukraine needs Ukrainian heroes alive." The leader who values human life. 266 Ukrainian servicemen were evacuated from Azovstal as of now pic.twitter.com/XlO9usWo4W — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 16, 2022

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ουκρανοί μαχητές που παραδόθηκαν στο Αζοφστάλ θα τύχουν μεταχείρισης "σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα" και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το έχει εγγυηθεί αυτό.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ουκρανικές αρχές έλεγαν ότι πάνω από 1.000 ουκρανοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους 600 τραυματίες, σύμφωνα με έναν από τους διοικητές τους, απέμεναν στον τελευταίο θύλακα αντίστασης στη Μαριούπολη. Οχυρώθηκαν στα υπόγεια της χαλυβουργίας κατά την πολιορκία του λιμανιού στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα σχεδόν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου.

Ρωσία: "Μπλόκο" από την Κρατική Δούμα σε ανταλλαγές μελών του Τάγματος Αζόφ με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου;

Η Κρατική Δούμα, κάτω σώμα του ρωσικού κοινοβουλίου, εξετάζει το ενδεχόμενο να ψηφίσει υπέρ της απαγόρευσης ανταλλαγής Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου, που βρίσκονται στα χέρια των ουκρανικών αρχών, με μέλη του ουκρανικού Τάγματος Αζόφ, όπως αναφέρεται στο επίσημο κανάλι της Δούμας στο Telegram.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, οι μαχητές του Τάγματος Αζόφ αποκαλούνται "εθνικιστές εγκληματίες".

Το Τάγμα Αζόφ, τμήμα της Εθνοφυλακής της Ουκρανίας από το 2016, μαζί με μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, υπερασπίζεται επί 82 ημέρες την Μαριούπολη έναντι της ρωσικής εισβολής, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει περιοριστεί στο κολοσσιαίο εργοστάσιο - χαλυβουργία Αζοφστάλ, το οποίο πολιορκείται από τους Ρώσους.

Ρώσος διαπραγματευτής λέει ότι οι μαχητές του Αζόφ "δεν αξίζουν να ζήσουν

Ένας Ρώσος βουλευτής που συμμετέχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής θανατικής ποινής για τους εθνικιστές μαχητές του Τάγματος του Αζόφ της Ουκρανίας, όπως τους χαρακτήρισε.

Σε συζήτηση στην κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου μετά την παράδοση των υπερασπιστών Αζοφστάλ, ο Λεονίντ Σλούτσκι δήλωσε ότι αν και η Ρωσία έχει απαγόρευση για τη θανατική ποινή, θα πρέπει να "σκεφτεί προσεκτικά" τη θανατική ποινή για τους μαχητές του Αζόφ.

"Δεν τους αξίζει να ζήσουν μετά τα τερατώδη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν και που διαπράττονται συνεχώς εναντίον των κρατουμένων μας", είπε.

Εκρήξεις στη Λβιβ

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα στη Λβιβ, μεγάλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν υπάρχουν απώλειες εξαιτίας των αλλεπάλληλων εκρήξεων, που άρχισαν λίγο μετά τη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Πληροφορίες ουκρανικών ΜΜΕ κάνουν λόγο για οκτώ ως δέκα πλήγματα.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν αμερικανικές και ευρωπαϊκές αποστολές όπλων στη δυτική περιοχή Λβιβ της Ουκρανίας.

Ρωσική αεροπορική επιδρομή σκότωσε οκτώ άτομα στη βόρεια Ουκρανία

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στο χωριό Ντέσνα της βόρειας ουκρανικής περιφέρειας Τσερνίχιφ την Τρίτη, ανακοίνωσε η περιφερειακή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Τσερνίχιφ, Viacheslav Chaus, δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη: "Ναι, δεν υπάρχουν πλέον κατακτητές στην περιοχή του Τσερνίχιφ, αλλά είναι εύκολο για αυτούς να μας φτάσουν. Μην αγνοείτε τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές!".

Ρώσος κυβερνήτης λέει ότι συνοριακό χωριό δέχτηκε ουκρανικά πυρά

Ένα χωριό στη δυτική επαρχία Κουρσκ της Ρωσίας που συνορεύει με την Ουκρανία δέχθηκε ουκρανικά πυρά την Τρίτη, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Ρομάν Σταροβόιτ, αλλά δεν υπήρξαν τραυματίες, αν και τρία σπίτια και ένα σχολείο επλήγησαν, όπως μετέδωσε το Reuters.

Οι Ρώσοι συνοριοφύλακες ανταπέδωσαν τα πυρά για να καταστείλουν τους πυροβολισμούς από όπλα μεγάλου διαμετρήματος στο συνοριακό χωριό Αλεξέγιεβκα, ανέφερε ο Σταροβόιτ μέσω Telegram.

Διαπραγματεύσεις

Η Ρωσία και η Ουκρανία δεν διεξάγουν συνομιλίες "υπό οποιαδήποτε μορφή", μετέδωσε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο.

"Όχι, οι διαπραγματεύσεις δεν συνεχίζονται. Η Ουκρανία έχει πρακτικά αποσυρθεί από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων", ανέφερε το Interfax επικαλούμενο τον Ρουντένκο.