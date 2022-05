ΗΠΑ: Τουλάχιστον 8 νεκροί από επίθεση ενόπλου σε σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο

Η αστυνομία του Μπάφαλο ανακοίνωσε περιστατικό με μαζικά πυρά σε σούπερ μάρκετ.

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένας ένοπλος άνδρας μπήκε σε σούπερ μάρκετ και άνοιξε πυρ.

BREAKING: At least 8 people have been killed in a mass shooting at a Buffalo, New York, supermarket, law enforcement officials tell @AP . https://t.co/rHV5uBSkO9

Πηγές ανέφεραν ότι ο ένοπλος μπήκε στο κατάστημα με πολυβόλο όπλο φορούσε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο ύποπτος ως δράστης της ένοπλης επίθεσης φέρεται να έχει συλληφθεί.

Πολλοί άνθρωποι έχουν δεχθεί πλήγματα από σφαίρες, ανακοίνωσε η αστυνομία χωρίς να διευκρινίζει την κατάσταση των θυμάτων.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.