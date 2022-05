Εμπορικός πόλεμος EE- Λονδίνου λόγω Brexit;

Αδιάλλακτη παραμένει η υπ.Εξωτερικών της Μ.Βρετανίας Λιζ Τρας για το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας. Αυστηροί τόνοι από ευρωπαίους ηγέτες.

Είναι ξεκάθαρο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ή πιο σωστά το Λονδίνο, αυτή τη στιγμή δεν έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις. Από τη μία πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία που υπέγραψε το 2019 με την ΕΕ ώστε να φέρει εις πέρας το Brexit και από την άλλη πρέπει να "τιθασεύσει" το έθνος της Β. Ιρλανδίας, που βρίσκεται σε καθεστώς ακυβερνησίας και υπό τον φόβο δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας.

Πώς πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία του Brexit; Με την τήρηση του περιβόητου Πρωτοκόλλου της Β. Ιρλανδίας, το οποίο ναι μεν δημιούργησε σκληρά σύνορα με τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά παράλληλα επέτρεψε την ελεύθερη μετακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών με την υπόλοιπη Ιρλανδία, που είναι κράτος - μέλος της ΕΕ. Όμως τα σκληρά σύνορα απογοητεύουν τους Βορειοϊρλανδούς, με το ενωτικό κόμμα DUP να τιμωρείται στις πρόσφατες εκλογές και να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συνεργαστεί στον σχηματισμό κυβέρνησης, αν δεν λυθεί το θέμα του Πρωτοκόλλου.

Το αδιέξοδο της κυβέρνησης Τζόνσον

Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον προσπαθεί λοιπόν να βρει αυτή τη χρυσή τομή που θα διατηρήσει ενωμένο το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως την απειλή μονομερών ενεργειών στη συμφωνία του Μπρέξιτ δεν την λες και "χρυσή τομή", αλλά πεδίο για περισσότερες εντάσεις. Η Λιζ Τρας, η οποία πριν λίγους μήνες ανέλαβε την ευθύνη των διαπραγματεύσεων του Πρωτοκόλλου, βλέποντας αδιέξοδο στη συμφωνία που η κυβέρνησή της υπέγραψε, απέρριψε τις ευρωπαϊκές προτάσεις απλοποίησής του. Την Τρίτη δήλωσε ότι "η απάντηση δεν μπορεί να είναι περισσότεροι έλεγχοι, γραφειοκρατία και αναστάτωση. Πάντα η επιλογή μας θα είναι η διαπραγματευτική λύση, αλλά αν δεν βρεθεί, δεν θα διστάσω να λάβω δραστικά μέτρα για την σταθεροποίηση της κατάστασης στη Β. Ιρλανδία".

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, η αδιάλλακτη στάση της υπουργού επιβεβαιώνεται από πηγές που υποστηρίζουν ότι προετοιμάζει νέα βρετανική νομοθεσία και θα την παρουσιάσει άμεσα, ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Το θέμα όμως είναι ότι "it takes two to tango" και η ΕΕ δεν φαίνεται πρόθυμη να δεχτεί την αυθαιρεσία. Οι Βρυξέλλες σύμφωνα με πληροφορίες προετοιμάζουν αντίποινα κατάργησης των οποιοδήποτε ελευθεριών που είχαν συμφωνηθεί για την μετά-Brexit εποχή, κηρύσσοντας ουσιαστικά εμπορικό πόλεμο με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ομοφωνία Βρυξελλών - Βερολίνου

Κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Βερολίνο ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρου διεμήνυσε στον Τζόνσον "να μην ακουμπήσει το πρωτόκολλο", κάτι που επανέλαβε και ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, δηλώνοντας ότι "βρήκαμε μια καλή λύση στο ζήτημα της Β. Ιρλανδίας και κανείς δεν πρέπει να πράττει μονομερώς σε μια συμφωνία που από κοινού υπογράψαμε".

Οι αυστηροί τόνοι προς τις κινήσεις της Τρας δεν έμειναν όμως μόνο εκτός συνόρων. Επιπλέον πρόβλημα για τα σχέδιά της είναι ότι δεν έχει την απόλυτη συμπαράσταση στο εσωτερικό. Χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, εξέφρασε τις ανησυχίες του ότι "η διαμάχη με την ΕΕ θα έχει επιπτώσεις στην ήδη επιβαρυμένη οικονομία της χώρας". Σε μια τελευταία προσπάθεια να βρεθεί λύση ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς κάλεσε την Λιζ Τρας σε κατεπείγουσες συνομιλίες την Πέμπτη. Το ζήτημα αποτύπωσε με μία πρόταση κορυφαίος αξιωματούχος της κυβέρνησης στην Telegraph, ο οποίος δήλωσε "Υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Φαίνεται ότι θα πρέπει να πάμε να κάνουμε κάτι που κανένας άλλος δεν θέλει".

Ζωή Κατζαγιαννάκη, Λονδίνο



Πηγή: Deutsche Welle