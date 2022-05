Τηλεοπτικό συμβόλαιο ρεκόρ $375 εκατομμυρίων με το Fox για τον θρύλο του NFL Τομ Μπρέιντι

Ο εμβληματικός quarterback του αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) και κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του αθλήματος, Τομ Μπρέιντι, συμφώνησε να ενταχθεί στην ομάδα του Fox Sports ως αναλυτής μόλις τελειώσει η καριέρα του, έναντι συμβολαίου ρεκόρ.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το Bloomberg, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fox Corp. Λάχλαν Μέρντοχ ανακοίνωσε τη συμφωνία σε ενημέρωση αναλυτών για τα αποτελέσματα του ομίλου.

"Είμαστε χαρούμενοι που ο Τομ δεσμεύτηκε να ενταχθεί στην ομάδα του Fox και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην επερχόμενη σεζόν του NFL", είπε ο Μέρντοχ.

Όπως μετέδωσε η New York Post, η οποία είναι επίσης μέρος της αυτοκρατορίας ΜΜΕ των Μέρντοχ, η αξία του συμβολαίου του Μπρέιντι ανέρχεται στο ποσό των 375 εκατομμυρίων δολαρίων για 10 χρόνια, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο στην ιστορία των αθλητικών ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.

Ο 44χρονος Τομ Μπρέιντι δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι αποσύρεται από το άθλημα, όμως άλλαξε την απόφασή του ένα μήνα μετά και ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στους Tampa Bay Buccaneers για την 23η σεζόν του στο NFL.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει κατακτήσει επτά πρωταθλήματα Super Bowl, τρία βραβεία MVP σεζόν και πέντε Super Bowl MVP.

Ο Μπρέιντι θα συμμετάσχει στο Fox ως βασικός αναλυτής "αμέσως μετά τη λήξη της καριέρας του ως παίκτης", είπε ο Μέρντοχ προσθέτοντας ότι αυτή η χρονική στιγμή εξαρτάται "από τον ίδιο".

Σε tweet που έκανε ο Μπρέιντι δήλωσε "ενθουσιασμένος" για το νέο ρόλο του στο Fox, αλλά πρόσθεσε ότι έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς ακόμα στο γήπεδο, με τους Buccaneers.

Excited, but a lot of unfinished business on the field with the @Buccaneers #LFG https://t.co/FwKlQp02Hi