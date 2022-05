Ο Πούτιν και οι δυτικές κυρώσεις ωθούν τα ανεξάρτητα ρωσικά ΜΜΕ στο εξωτερικό και προς τα κρυπτονομίσματα

Η Meduza, μια ανεξάρτητη ρωσόφωνη ειδησεογραφική ιστοσελίδα, ανέμενε ότι θα είχε προβλήματα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά δεν περίμενε ότι τα προβλήματα θα προέρχονταν από τις δυτικές κυρώσεις, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg σε δημοσίευμά του.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, οι Ρώσοι αναγνώστες άρχισαν να παραπονιούνται ότι οι πληρωμές μέσω Stripe προς τη Meduza - που έχει έδρα στη Λετονία - δεν περνούσαν, αφού η εταιρεία πληρωμών αναγκάστηκε να διακόψει την υπηρεσία της στη χώρα.

"Δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι οι κυρώσεις των δυτικών κυβερνήσεων θα έρχονταν πρώτες και θα κατέστρεφαν το crowdfunding μας", αναγκάζοντας τη Meduza να στραφεί στα κρυπτονομίσματα και να βασίζεται για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου σε χρήματα από ξένους, δήλωσε ο αρχισυντάκτης Ivan Kolpakov.

Αφού ο Πούτιν απαγόρευσε ουσιαστικά την ανεξάρτητη δημοσιογραφία για τον πόλεμο, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο ελεύθερος Τύπο της Ρωσίας να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί και να βρει τρόπο να μπορεί να μεταδίδει ειδήσεις για τη χώρα από το εξωτερικό, καθώς οι νέοι περιορισμού είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες ντόπιοι δημοσιογράφου να εγκαταλείψουν τη Ρωσία.

Η άνευ προηγουμένου καταστολή ανάγκασε πολλά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης να κλείσουν ενώ αρκετοί πόροι έχουν μπλοκαριστεί εξαιτίας της κυβερνητικής λογοκρισίας. Η Novaya Gazeta, της οποίας ο εκδότης Dmitry Muratov κέρδισε πέρυσι το Νόμπελ Ειρήνης, ανέστειλε την έκδοσή της τον Μάρτιο, αφού οι ρυθμιστικές αρχές της εξέδωσαν προειδοποιήσεις σχετικά με την κάλυψή της, ενώ η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού Ekho Moskvy στα FM παραδόθηκε σε κρατικό προπαγανδιστικό μέσο.

Το Κρεμλίνο στόχευσε επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπλοκάροντας το Facebook και το Instagram της Meta Platforms Inc. για "εξτρεμιστικές" δραστηριότητες. Η Roskomnadzor, η υπηρεσία λογοκρισίας του διαδικτύου, έχει επιβάλει πρόστιμα και προειδοποιήσεις στην Google της Alphabet Inc. για τις πολιτικές της στο YouTube. Το TikTok ανέστειλε το live-streaming στη Ρωσία λόγω των περιορισμών.

Εν μέσω της καταστολής των μέσων ενημέρωσης, η δημοτικότητα του Πούτιν έχει εκτοξευθεί, αν και δεν είναι σαφές πόσο ακριβείς και έμπιστες είναι οι δημοσκοπήσεις στη Ρωσία. Σε μια έρευνα του Μαρτίου από το ανεξάρτητο Levada Center, το 83% ενέκρινε τις ενέργειες του Πούτιν ως προέδρου, σε μια αύξηση κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και το υψηλότερο ποσοστό από το 2017.

Η Meduza συνεχίζει να δημοσιεύει έρευνες, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσφατου δημοσιεύματος για τις φερόμενες φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής σε μια πόλη κοντά στο Κίεβο. Το Κρεμλίνο από τη μεριά του αρνείται ότι τα στρατεύματά του έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου.

Το περιεχόμενο είναι αποκλεισμένο στη Ρωσία, αναγκάζοντας τους χρήστες στην κύρια αγορά της Meduza να χρησιμοποιούν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) για να έχουν πρόσβαση σε αυτό.

Το κοινό της προσαρμόστηκε γρήγορα, καθώς η Meduza ώθησε τους αναγνώστες να κατεβάσουν την εφαρμογή ειδήσεων και να ακολουθήσουν το κανάλι τους στο Telegram. Ο Kolpakov είπε ότι αισθάνονται σαν μια ομάδα επιζώντων σε ένα καταφύγιο που προειδοποιεί ότι "θα έρθει η αποκάλυψη".

Η Meduza έχασε περίπου το ένα τρίτο του κοινού της μετά τους περιορισμούς. Και υπάρχουν ακόμα λογαριασμοί να πληρωθούν Τώρα, αντί να βασίζεται σε δωρεές από τους περίπου 30.000 Ρώσους αναγνώστες που το υποστήριζαν πριν από τον πόλεμο, το Meduza ζητά από το διεθνές κοινό του να στείλει δολάρια, ευρώ ή κρυπτονομίσματα το συντομότερο δυνατό για να βοηθήσει τους 25 δημοσιογράφους του να επανεγκατασταθούν κυρίως στη Ρίγα.

Η σελίδα δωρεών τους περιλαμβάνει οδηγίες για το πώς να αγοράσει κάποιος Bitcoin και Ethereum μέσω Binance ή, για όσους ανησυχούν για την ανωνυμία, έναν βήμα προς βήμα οδηγό για την αποστολή μη ανιχνεύσιμων πληρωμών μέσω Monero. Τα πορτοφόλια Bitcoin και Ether που παρατίθενται στον ιστότοπο της Meduza διέθεταν κρυπτονομίσματας αξίας περίπου 230.000 δολαρίων σε τρέχουσες τιμές.

Η Svetlana Reiter είναι μία από τους δημοσιογράφους της Meduza που μετακόμισε στη Ρίγα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στις δύο εβδομάδες μετά την άφιξή της, τρεις πηγές της την μπλόκαραν αποτελεσματικά στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Η Reiter πιστεύει ότι αυτό αποτελεί απόδειξη "ότι όλοι είναι φοβούνται τώρα" να μιλήσουν σε εξόριστα μέσα ενημέρωσης. Ακόμα κι έτσι, οι δημοσιογράφοι της Meduza εξακολουθούν να συμμετέχουν στην καθημερινή τηλεδιάσκεψη του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η διαταραχή στον τρόπο λειτουργίας λειτούργησε για την ίδια ως αφύπνιση για το πόσο επισφαλής ήταν πάντα η δημοσιογραφία στη Ρωσία, όπου σχεδόν 60 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

"Για μια στιγμή, νομίζω ότι ξεχάσαμε ότι ζούμε σε αυτή την πραγματικά παράξενη πραγματικότητα", δήλωσε η Reiter.

Όσοι παραμένουν στη Ρωσία αντιμετωπίζουν εκφοβισμό ή και χειρότερα πράγματα. Λίγο μετά το κλείσιμο της Novaya Gazeta, ο Muratov δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες σε ένα τρένο με κόκκινη μπογιά αναμειγμένη με ασετόν. Σε ένα άλλο περιστατικό, ο συντάκτης της Ekho Moskvy, Alexei Venediktov, δημοσίευσε εικόνες από ένα κεφάλι γουρουνιού που είχε μείνει έξω από το διαμέρισμά του με ένα αντισημιτικό αυτοκόλλητο.

Aboard a train to Samara, somebody attacked Nobel Peace Prize laureate and Novaya Gazeta editor-in-chief Dmitry Muratov with red paint laced with the solvent acetone. "This is for our boys!” the assailant shouted. Muratov’s eyes now burn, he wrote in a statement. pic.twitter.com/ny0Fjefo42