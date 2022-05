Φον ντερ Λάιεν για συζητήσεις με Όρμπαν: "Κάναμε πρόοδο, χρειάζεται περαιτέρω δουλειά"

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τη Δευτέρα ότι σημείωσε πρόοδο στις συνομιλίες με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν σχετικά με μια πιθανή απαγόρευση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως μεταδίδει το Reuters.

"Η συζήτηση απόψε με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν ήταν χρήσιμη για να διευκρινιστούν ζητήματα που σχετίζονται με τις κυρώσεις και την ενεργειακή ασφάλεια", ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση της στο Twitter.

"Κάναμε πρόοδο, αλλά χρειάζεται περαιτέρω δουλειά", πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει τηλεδιάσκεψη με άλλες χώρες της περιοχής για να ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία στις υποδομές πετρελαίου.

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.



We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure.