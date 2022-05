Handelsblatt: Στην συσσώρευση αποθεμάτων μπορεί να οφείλεται η αποφυγή της ύφεσης στη Γερμανία

Οι δυσκολίες στις προμήθειες και οι ανησυχίες για ελλείψεις υλικών αυξάνουν τη ζήτηση μεταξύ των κατασκευαστών βιομηχανικών ενδιάμεσων προϊόντων, όπως ο χάλυβας, οι ημιαγωγοί και τα πλαστικά, σύμφωνα με την Handelsblatt. Πολλές εταιρείες από τους αντίστοιχους τομείς αναφέρουν στοιχεία ρεκόρ - επειδή πολλοί πελάτες γεμίζουν τα αποθέματά τους για να είναι σε θέση να παραδώσουν παρά την απειλή ελλείψεων.

Ο επικεφαλής της εταιρείας εμπορίας χάλυβα Klöckner & Co. μίλησε ακόμη και για "αγορές πανικού" στις βιομηχανίες πελατών - και σημείωσε διπλασιασμό των κερδών. Οι πάροχοι υπηρεσιών ακινήτων, όπως η JLL, καταγράφουν ζήτηση ρεκόρ για αποθηκευτικούς χώρους: Με περίπου 2,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα σε αποθήκες και ακίνητα logistics, η JLL εκμίσθωσε περισσότερους χώρους από ποτέ άλλοτε σε ένα πρώτο τρίμηνο.

Η οικονομία αναμένει συνεχή προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. "Η μεταποιητική βιομηχανία έχει γεμάτα βιβλία παραγγελιών και προσπαθεί να εξασφαλίσει κάθε διαθέσιμο προϊόν εισροών", λέει ο Markus Mayer, ειδικός σε θέματα χημικών στην Baader Bank. "Θέλει να παραμείνει σε θέση να παραδώσει και φοβάται περαιτέρω αυξήσεις των τιμών".

Στην πραγματικότητα, η συσσώρευση αποθεμάτων ανεβάζει επιπλέον τις τιμές. Αυτό προκύπτει από την οικονομική έρευνα της ένωσης "Die Familienunternehmer", η οποία βρίσκεται στη διάθεση της Handelsblatt. Σύμφωνα με την έρευνα, οι τιμές αγοράς ενδιάμεσων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 56% τον Απρίλιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Για τις πρώτες ύλες, η αύξηση ήταν 46%.

Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα: Mακροπρόθεσμα, ο κλάδος θα μπορούσε να μείνει πάνω στα πλήρη αποθέματά του. Οι προοπτικές είναι ήδη συννεφιασμένες σε πολλές βιομηχανίες του μεταγενέστερου κλάδου.

Για παράδειγμα, ο οικονομικός δείκτης Ifo, ο οποίος μετρά τις προσδοκίες της αυτοκινητοβιομηχανίας, μειώθηκε από μείον 21,8 σε μείον 30,4 μονάδες τον Απρίλιο. "Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι ανήσυχοι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία", λέει ο Oliver Falck, επικεφαλής του Ifo Center for Industrial Economics and New Technologies.



Η χαλυβουργία προσπαθεί επίσης να διαχειριστεί τη μεγάλη βιασύνη προκειμένου να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει όλους τους πελάτες εξίσου. "Υπήρχαν πελάτες που ήθελαν να τετραπλασιάσουν τις παραγγελίες τους", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Klöckner Guido Kerkhoff κατά την παρουσίαση των τριμηνιαίων στοιχείων πριν από λίγες ημέρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο έμπορος χάλυβα αναγκάστηκε να αρνηθεί τέτοιες παραγγελίες, διότι διαφορετικά θα υπήρχε ο κίνδυνος να μην είναι σε θέση να προμηθεύσει άλλους πελάτες.

Επί του παρόντος, η Klöckner, όπως και πολλές άλλες εταιρείες της βιομηχανίας χάλυβα, επωφελείται κυρίως από τις υψηλές τιμές που προκύπτουν από την αυξημένη ζήτηση. Η κατάσταση είναι παρόμοια στη χημική βιομηχανία, όπου η Lanxess, για παράδειγμα, μπόρεσε πρόσφατα να προωθήσει 30% υψηλότερες τιμές. Ταυτόχρονα, ο όμιλος ειδικών χημικών προϊόντων με έδρα την Κολωνία διευρύνει και ο ίδιος τα αποθέματά του. O διευθύνων σύμβουλος Matthias Zachert κατά την παρουσίαση των στοιχείων, δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως "από τον Μάρτιο είμαστε σε θέση να γεμίσουμε και πάλι τα αποθέματά μας". Ο Zachert αναμένει ότι αυτό ισχύει και για τους πελάτες, οι οποίοι θα αυξήσουν τα αποθέματά τους κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Δύο εξελίξεις είχαν αποτρέψει πρόσφατα τη συσσώρευση αποθεμάτων. Από τη μία πλευρά, μεγάλα τμήματα της χημικής βιομηχανίας δεν μπορούσαν να παραδώσουν όσο χρειάζονταν, λόγω έλλειψης υλικών. Ό,τι βγήκε στην αγορά, πρακτικά αρπάχτηκε από τις εταιρείες της μεταποιητικής βιομηχανίας για να μπορέσουν να δουλέψουν τα δικά τους γεμάτα βιβλία παραγγελιών.

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες διατήρησαν σκόπιμα τα αποθέματά τους σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του νέου έτους, επειδή ανέμεναν καλύτερη διαθεσιμότητα και αντίστοιχα μείωση των τιμών κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους. Ωστόσο, αυτό αποδείχθηκε απατηλή ελπίδα το αργότερο με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αντίθετα, οι τιμές αγοράς έχουν αυξηθεί, όπως και το κόστος ενέργειας.

Επιπλέον, πολλές εταιρείες εξετάζουν με ανησυχία τις οικονομικές επιπτώσεις της άκαμπτης πολιτικής για τον κορονοϊό στην Κίνα. Τα αυστηρά λουκέτα σε πόλεις όπως η Σαγκάη προκαλούν την κατάρρευση των logistics ειδικότερα. Σε αυτή τη φάση που χαρακτηρίζεται από πολλές αβεβαιότητες, οι εταιρείες θέλουν να διασφαλίσουν την παραγωγική τους ικανότητα. Η αποθήκευση χημικών ουσιών και πλαστικών - εφόσον είναι διαθέσιμα - είναι επομένως πιθανό να συνεχιστεί για τουλάχιστον δύο ακόμη τρίμηνα, σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα σε θέματα χημικών Mayer.

Το παράδειγμα του Uzin Utz δείχνει ότι αυτή η πρόβλεψη μπορεί να είναι σωστή. Ο κατασκευαστής τεχνολογίας δαπέδων είναι εισηγμένος στο CDax, το οποίο συνδυάζει όλες τις μετοχές των Dax, MDax, TecDax και SDax. Η εταιρεία αγοράζει κυρίως χημικά προ-προϊόντα - και επεκτείνει έντονα τα αποθέματά της αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης της αγοράς.

"Ήταν δύσκολο να δημιουργήσουμε αποθέματα τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή οι προμηθευτές μας είχαν πολύ υψηλές ποσοστώσεις", λέει ο επικεφαλής πωλήσεων Philipp Utz. "Φυσικά, αυτό καθιστούσε δύσκολη τη δημιουργία αποθεμάτων καθώς οι πωλήσεις αυξάνονταν".

Οι πελάτες αποθηκεύουν από το φόβο των αυξήσεων των τιμών



Τώρα οι χημικές πρώτες ύλες είναι και πάλι πιο εύκολα διαθέσιμες - ενώ ταυτόχρονα αλλάζει και η πλευρά της ζήτησης. "Λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ζήτηση μειώνεται σήμερα, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό δημιουργεί επίσης ελεύθερες ικανότητες για τη δημιουργία αποθεμάτων για άλλες αγορές".

Ο Utz παρατηρεί επίσης μια τάση των πελατών να κάνουν αγορές με αποθησαυρισμό. Αυτή τη φορά τα κίνητρα είναι διαφορετικά από ό,τι πριν από δύο χρόνια, όταν ξέσπασε η πανδημία: "Τότε είχε μια εντελώς διαφορετική δυναμική. Εκείνη την εποχή, υπήρχε η ανησυχία ότι ο κορονοϊός θα προκαλούσε την κατάρρευση ολόκληρης της δομής εφοδιασμού. Ανάλογα με το φαινόμενο του χαρτιού τουαλέτας, οι πελάτες μας, ιδίως οι πελάτες χονδρικής, προμηθεύτηκαν επίσης μαζικά". Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι πελάτες ενδιαφέρονται κυρίως να διατηρήσουν το κόστος υπό έλεγχο: Ήθελαν να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα σε ακόμη χαμηλότερη τιμή.

Ωστόσο, οι προοπτικές της κατασκευαστικής αγοράς επιδεινώνονται ορατά - και επειδή οι αυξημένες τιμές του χάλυβα και των δομικών υλικών με βάση το πετρέλαιο, όπως η άσφαλτος, τα συνθετικά και τα μονωτικά υλικά, καθιστούν όλο και πιο δύσκολη την εκπλήρωση των τρεχουσών συμβάσεων.

Για τις νέες συμβάσεις, από την άλλη πλευρά, οι προϋπολογισμοί των πελατών συχνά δεν επιτρέπουν το αυξημένο κόστος, και γι' αυτό τα έργα δεν υλοποιούνται καν. Σύμφωνα με έρευνα της Κεντρικής Ένωσης της Γερμανικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (ZDB), λιγότερο από το 1/4 των κατασκευαστικών εταιρειών αναμένουν ακόμη υψηλότερες πωλήσεις το 2022, ενώ ένα καλό 40% αναμένει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με το 2021. "Αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη χρονιά", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ZDB Felix Pakleppa.

Λόγω της τακτικής της συσσώρευσης την οποία ακολουθούνν πολλές εταιρείες μπορεί επίσης να είναι ο λόγος για τον οποίο η Γερμανία δεν έχει ακόμη περιέλθει σε τεχνική ύφεση. Η οικονομική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο. Το προηγούμενο τρίμηνο είχε μειωθεί κατά 0,3%. Δύο συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης της οικονομικής παραγωγής αναφέρονται ως τεχνική ύφεση.

Η ελαφρά ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο αποτέλεσε έκπληξη για πολλούς εμπειρογνώμονες. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες επενδύσεις, εξήγησε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Οι ισχυρές επενδύσεις θα μπορούσαν να οφείλονται εν μέρει στο γεγονός ότι οι εταιρείες προμηθεύτηκαν αποθέματα ενόψει της κρίσης και έτσι κάλυψαν προσωρινά την οικονομική επιβράδυνση.

Αύξηση της ζήτησης για χώρους αποθηκών και logistics



"Είναι πολύ πιθανό να υπήρξε μεγάλη συσσώρευση αποθεμάτων", εξηγεί ο Michael Grömling, οικονομικός εμπειρογνώμονας στο Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών της Κολωνίας. Διότι, ενώ τα ενδιάμεσα προϊόντα και οι πρώτες ύλες που επεξεργάζονται αμέσως υπολογίζονται ως κατανάλωση, η ανανέωση των αποθεμάτων καταλήγει στις επενδύσεις. Το κατά πόσον αυτό ισχύει πραγματικά, θα φανεί στα τέλη Μαΐου, όταν η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία παρουσιάσει τα λεπτομερή αποτελέσματα.

Μια ανάλυση της BNP Paribas δείχνει ότι η τάση αυτή υποστηρίζεται από τον κύκλο εργασιών των μισθωμένων χώρων αποθηκών και logistics. Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η αντίστοιχη απορρόφηση ανήλθε σε 2,33 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Πρόκειται για υψηλό όλων των εποχών και σχεδόν 60 τοις εκατό περισσότερο από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Η απορρόφηση είναι το άθροισμα όλων των χώρων που εκμισθώνονται, πωλούνται σε ιδιοκτήτες ή κατασκευάζονται από ιδιοκτήτες για τους ίδιους.

Ειδικότερα, η βιομηχανία ανοίγει νέους χώρους αποθήκευσης και εφοδιαστικής. Αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο των νέων χώρων κατά το πρώτο τρίμηνο. Οι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής αντιπροσωπεύουν το 30% και οι λιανοπωλητές το 26%. "Παρατηρούμε ότι οι εταιρείες αυξάνουν τις αποθήκες τους λόγω των διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού", λέει ο Hauke Burkhardt, επικεφαλής του τμήματος Corporate Finance της Deutsche Bank.