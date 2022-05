Χονγκ Κονγκ: Νέος κυβερνήτης ο υποστηριζόμενος από την Κίνα, Τζον Λι

Το Χονγκ Κονγκ επικύρωσε επίσημα τον Τζον Λι ως τον επόμενο κυβερνήτη του, εγκαινιάζοντας μια εποχή αμεσότερου κινεζικού πολιτικού ελέγχου.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο 64χρονος Τζον Λι, κέρδισε 1.416 ψήφους από περίπου 1.460 εκλέκτορες την Κυριακή, ενώ οκτώ ψήφισαν εναντίον του, σύμφωνα με τον υπεύθυνο εκλογής στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο του Χονγκ Κονγκ. Η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από μία ώρα, με σχεδόν 98% συμμετοχή.

Ο Λι, ο οποίος μέχρι πρότινος διατελούσε καθήκοντα επικεφαλής γραμματέα διοίκησης, το δεύτερο υψηλότερο αξίωμα, θα ξεκινήσει την πενταετή θητεία του ως επικεφαλής της κυβέρνησης την 1η Ιουλίου, διαδεχόμενος την Κάρι Λαμ. Ήταν ο μόνος υποψήφιος που προτάθηκε σε μια εκλογική επιτροπή που διαμορφώθηκε από το Πεκίνο το 2021.

Η ψηφοφορία της Κυριακής ήταν η πρώτη της πόλης που διεξήχθη εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες χωρίς τουλάχιστον ονομαστική αναμέτρηση. Οι πολιτικές αλλαγές της Κίνας στην πόλη πέρυσι, κατέστησαν σχεδόν αδύνατο για έναν υποψήφιο της αντιπολίτευσης να διαγωνιστεί και η υποστήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος προς τον Λι κατέστησε τη νίκη του τετελεσμένη.

"Θα διασφαλίσω μια απρόσκοπτη μετάβαση", δήλωσε η Λαμ, η οποία τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε την απόφασή της να μην διεκδικήσει δεύτερη θητεία. "Θα παράσχουμε όλη την υποστήριξη που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα κυβέρνηση".

Ο Λι εμφανίστηκε ευδιάθετη την Κυριακή, χαιρετώντας τους ψηφοφόρους με αγκωνιές ή με έναν παραδοσιακό κινεζικό χαιρετισμό, υποκλινόμενος ελαφρά με τα δύο χέρια ενωμένα. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής φάνηκαν επίσης χαλαρά, πολλοί από αυτούς πόζαραν για ομαδικές φωτογραφίες.

Η επιλογή του Λι, ο οποίος υπηρέτησε στο αστυνομικό σώμα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες πριν ενταχθεί στο Υπουργείο Ασφαλείας, αποτελεί την επιτομή της εστίασης της Κίνας στην εθνική ασφάλεια μετά από ένα κύμα μαζικών και ενίοτε βίαιων διαδηλώσεων το 2019. Ο Λι βοήθησε να ηγηθεί της καταστολής των διαδηλώσεων από την Λαμ και να εφαρμόσει έναν σκληρό νόμο εθνικής ασφάλειας που είχε συντάξει το Πεκίνο και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη περίπου 182 ατόμων και το κλείσιμο τουλάχιστον δώδεκα ειδησεογραφικών οργανισμών.

"Στο πρόσωπο του Λι, το Πεκίνο αποκτά ένα "διορισμένο όργανο άσκησης εξουσίας", το οποίος ανελίχθηκε μέσα από τις τάξεις μιας αστυνομικής δύναμης και μιας διοίκησης που επέβλεψε τη μετατροπή μιας από τις πιο ελεύθερες πόλεις στον κόσμο σε μια από τις πιο καταπιεσμένες", δήλωσε ο Samuel Chu, ιδρυτής και πρόεδρος της οργάνωσης The Campaign for Hong Kong με έδρα την Ουάσινγκτον.