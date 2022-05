Κούβα: Έκρηξη στο ξενοδοχείο Saratoga στο κέντρο της Αβάνας - Τουλάχιστον 8 νεκροί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21:25

Μια μεγάλη έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ένα εμβληματικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αβάνας, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 30, καθώς τα σωστικά συνεργεία και οι περαστικοί έσκαβαν μανιωδώς στα συντρίμμια αναζητώντας περισσότερα θύματα, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Κούβας, όπως μετέδωσε η Wall Street Journal.

Το γραφείο του προέδρου της Κούβας ανέφερε σε ένα tweet ότι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο. Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έσπευσαν στο σημείο.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν καπνό να αναδύεται από το ανατιναγμένο κέλυφος του πενταώροφου νεοκλασικού ξενοδοχείου Saratoga.

Ένα βίντεο έδειχνε διασώστες να σκάβουν μέσα στα συντρίμμια για να βγάλουν ένα θύμα. Δείχνει επίσης δύο ανθρώπους ζωντανούς που είχαν κολλήσει στον τρίτο όροφο του κτιρίου, το οποίο είχε τιναχτεί στον αέρα το μεγαλύτερο μέρος της πρόσοψής του.

Το Saratoga είχε ανακαινιστεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η Κούβα προσπαθούσε να προσελκύσει τουρίστες στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αναμορφώσει την οικονομία της. Πρόκειται για ένα πολυτελές ξενοδοχείο, το οποίο διαθέτει πισίνα στην οροφή του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για έκρηξη μετά από διαρροή αερίου, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Granma, που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους.

