Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στη Μαδρίτη - 2 νεκροί, 18 τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20:54

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 18 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε τετραώροφο κτίριο υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Μαδρίτης την Παρασκευή, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Δύο άνδρες που εργάζονταν στο κτίριο έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο δήμαρχος της Μαδρίτης Χοσέ Λουίς Μαρτίνεζ-Αλμέιδα. Από τους 18 ανθρώπους που τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι τραυματισμοί δεν ήταν σοβαροί, δήλωσαν οι αρχές.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση, προσθέτοντας ότι τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

"Κάποιου είδους εργασίες γίνονταν στο κτίριο" στη συνοικία Σαλαμάνκα όπου σημειώθηκε η έκρηξη, είπε.

"Οι πυροσβέστες βρίσκονται εντός του κτιρίου και ελέγχουν αν τυχόν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα μέσα", δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι Telemadrid.

Η εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Γκέμα Μαρτίν δήλωσε ότι ένα σχολείο απέναντι από το κτίριο δεν υπέστη ζημιές και ότι δεν υπήρχε ανάγκη να απομακρυνθούν τα παιδιά.

#Spain #Madrid



There was an explosion in a residential building in Madrid. pic.twitter.com/6P4vl8pysB