Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στη Μαδρίτη - 17 τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στη Μαδρίτη της Ισπανίας, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 17 τραυματίες.

Όπως μεταδίδουν ισπανικά ΜΜΕ, στοιχεία που δεν έχουν επιβεβαιωθεί όμως ακόμα αποδίδουν την έκρηξη σε βλάβη στο λεβητοστάσιο του κτιρίου, με πιθανή διαρροή γκαζιού.

Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες και σώματα ασφαλείας.

