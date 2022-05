Ουκρανός αξιωματούχος: Το ρωσικό πλοίο Admiral Makarov ''χτυπήθηκε από πυραύλους Neptune''

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:23

Το ρωσικό πολεμικό πλοίο Admiral Makarov χτυπήθηκε από ουκρανικούς πυραύλους και τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό βουλευτή, Oleksiy Goncharenko, το ''Admiral Makarov'', χτυπήθηκε αντιπλοϊκούς πυραύλους "Neptune". Στην ίδια δημοσίευση τόνισε πως το πλοίο είχε πάρει φωτιά, αλλά συνέχισε να επιπλέει.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το Liveuamap η φρεγάτα κλάσης Admiral Grigorovich του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού ''φέρεται να έχει πάρει φωτιά κοντά στο νησί Zmiiny στη Μαύρη Θάλασσα. Επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη, πολλά αεροσκάφη, σκάφη διάσωσης στην περιοχή''.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek