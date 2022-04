Ευρωζώνη: Στο 7,5% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο - Στο 9,4% στην Ελλάδα

Σε νέο υψηλό διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Απρίλιο, εντείνοντας τις ανησυχίες για τα μέλη της ΕΚΤ, ότι η ραγδαία άνοδος των τιμών θα μπορούσε να παγιωθεί, δημιουργώντας ένα ανοδικό σπιράλ για τους μισθούς.

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 7,5% τον Απρίλιο από το 7,4% τον Μάρτιο, αντίστοιχα με τις εκτιμήσεις, κυρίως εξαιτίας της επίμονης ανόδου των τιμών ενέργειας και τροφίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 9,4%.

Παρόλο που η Ελλάδα κινήθηκε σημαντικά πάνω από το μέσο όρο η αύξηση των τιμών δεν ήταν στις μεγαλύτερες που σημειώθηκαν, καθώς η Εσθονία κατέγραψε πληθωρισμό 19%, η Λιθουανία 16,6%, η Λετονία 13,2% η Ολλανδία 11,2% και η Σλοβακία 10,9%.

Αντίθετα, η Μάλτα είχε το χαμηλότερο ρυθμό με 4,9%, η Γαλλία ακολούθησε με 5,4% και η Φινλανδία με 5,6%.

Αν και το ευμετάβλητο ενεργειακό κόστος ήταν ο κύριος παράγοντας ανόδου των τιμών, το ποσοστό του ενεργειακού πληθωρισμού στην πραγματικότητα μειώθηκε σε σχέση με τον Μάρτιο ενώ η αύξηση των τιμών σε τρόφιμα, υπηρεσίες και μη ενεργειακά βιομηχανική αγαθά επιταχύνεται περισσότερο, υποδηλώνοντας ότι ο πληθωρισμός γίνεται ευρύτερος.

Ο πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και καυσίμων, σημείωσε άνοδο στο 3,9% από το 3,2%, ενώ εάν αφαιρεθούν και οι τιμές του αλκοόλ και των προϊόντων καπνού, σημείωσε άνοδο στο 3,5% από το 2,9%.

Στο μέτωπο της ενέργειας, κατά το δεύτερο μισό του 2021 η μέση τιμή του ηλεκτρισμού στην ΕΕ ενισχύθηκε σε σημαντικό βαθμό σε ετήσια βάση, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε Εσθονία (+50%), Σουηδία (+49%) και Κύπρο (+36%).

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν σε Βουλγαρία (+103%) και Ελλάδα (96%), με την Εσθονία να ακολουθεί (+83%).

